Transferts à Barcelone: ​​Lautaro Martínez peut arriver mais si l’Inter reçoit Antoie Griezmann | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 15/02/2020 à 06:55

Lautaro Martínez C’est l’un des noms qui sonne le plus ces dernières semaines Barcelone. L’attaquant argentin est le grand favori pour prendre la position de «9» à l’avenir. Luis Suarez Il est blessé et il est prévu qu’après son retour, il n’aura pas le même rythme qu’avant, il a 32 ans et il doit doser ses parts. La directive du Barça est prête à soumissionner pour lui, bien que Inter Milan Cela ne laissera pas les choses aussi faciles.

Tel que rapporté Tuttosport, les neroazurris accepteront le départ de Lautaro aussi longtemps que je peux arriver Antoine Griezmann. «Voulez-vous Lautaro? Peux-tu nous donner Griezmann», Il a intitulé le médium italien dans l’une de ses histoires de la couverture de l’édition papier.

En outre, en Italie, ils expliquent que “l’Inter traite avec le Barza” en ce qui concerne le nom de Lautaro. Griezmann, 28 ans, a un contrat avec Barza jusqu’en 2024 et une clause de résiliation de 800 millions d’euros.

Mundo Deportivo explique que le choix de Martínez détermine la stratégie de signature de l’équipe du Barça, même sur le marché actuel. Un centre d’urgence avant doit être remplacé. Suárez et Dembélé étant blessés, les options de l’attaque sont réduites pour Setién.

Le Real Madrid veut-il aussi Lautaro?

Comme indiqué par l’Argentine, la boîte blanche tentera de convaincre le joueur de jouer au Santiago Bernabéu, également avant le paiement de sa clause de résiliation. Le problème qu’ils ont est de faire de la place en tant qu’acteur extra-communautaire. La Ligue Il ne permet d’en enregistrer que trois. En ce moment, Vinicius, Rodrygoet Militao Ils n’ont pas de passeport européen et, comme si cela ne suffisait pas, le plan à moyen terme est que Reinier rejoigne bientôt la première équipe.

Ce problème n’a pas Barcelone. A Barcelone, il n’y a que deux joueurs qui occupent un poste à l’étranger: Arthur Melo et Arthur Vjedal. Dans le cas du second, en outre, il devrait entrer en opération pour partir. L’Inter Milan est un favori.

