Transferts FC Barcelone 2020: Rodrigo peut partir maintenant, admet Valence et vient le bombardement du marché d’hiver Espagne

Mis à jour le 26/01/2020 à 06:29

Après plusieurs jours de rumeurs sur la signature de Rodrigo Moreno pour lui FC Barcelona, dans le présent marché d’hiver, Valence, à travers l’un de ses représentants, a enfin reconnu que l’attaquant hispano-brésilien pourrait quitter le club Mestalla avant la fin du mois.

Dans des déclarations aux médias espagnols, Roman Bellver, Directeur Communication de Valence, a admis que la FC Barcelona Il s’intéresse aux services de Rodrigo, comme cela s’est produit l’année dernière. Au sein de l’équipe «Che», ils sont prêts à regarder ça se passer.

«Nous devons être préparés à un éventuel départ de Rodrigo. L’année dernière, il s’intéressait déjà à lui et maintenant aussi. Il y a toujours un intérêt pour les bons joueurs et Rodrigo aussi », a déclaré le porte-parole officiel.

Rodrigo Moreno a également joué au Real Madrid Castilla. (.)

Celades en dehors des négociations

Malgré les nombreuses questions concernant l’avenir de Rodrigo Moreno, après la victoire 2-0 contre Barcelone, l’entraîneur a été très prudent et n’a pas voulu donner d’informations ou son avis à ce sujet.

«Je comprends vos préoccupations quant à savoir ce qui se passe avec Rodrigo et les autres joueurs, mais je ne veux pas prendre de la valeur car toute opinion de ma part peut changer la situation. Je l’ai bien vu, je voulais vraiment jouer. Ce n’est pas la première fois qu’il traverse cette situation, c’est déjà arrivé cet été, ça lui a donné la normalité. Aujourd’hui, il a joué pendant un certain temps et c’est une grande joie pour nous », a-t-il déclaré.

Selon plusieurs médias catalans, Barcelone a déjà proposé à Valence un transfert jusqu’à la fin de la saison et un achat obligatoire pour 40 millions d’euros. Cependant, à Mestalla, ils estiment que l’offre doit commencer avec Rodrigo doit commencer à 50 «kilos». Les jours clés arrivent pour les deux institutions.

