[TRANSMISIÓN SKY Sports] Real Madrid contre. Celta de Vigo LIVE: regarder les chaînes de télévision et les horaires via DIRECT ONLINE LIVE Movistar LaLiga Mitele Plus guide de programmation à Santiago Bernabéu par date 24 de LaLiga Santander 2020 Espagne

Chaînes de télévision et horaires Real Madrid vs Celtic of Vigo aujourd’hui EN DIRECT via DirecTV SKY Sports: voir le guide complet EN LIGNE Programmation Mitele Plus Movistar LaLiga EN DIRECT complètement gratuit au stade Santiago Bernabéu ce dimanche pour la date 24 de LaLiga Santander 2020. Ici, vous pouvez regarder l’intégralité du jeu en HD qui commencera à 15 h 00. du Pérou, 14 h 00 Heure mexicaine et 21 h 00 En Espagne.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Real Madrid contre. Celtique de Vigo.

Le Real Madrid est obligé de remporter une victoire sur une base locale pour récupérer la première place de LaLiga Santander. Avec sa victoire contre Getafe ce samedi, Barcelone a atteint les blancs en tête du classement, mais avec une pire différence de buts.

Horaires et chaînes du Real Madrid vs Celta

CountryChannelPeru15: 00DirecTVColombia15: 00DirecTVEcuador15: 00DirecTVArgentina17: 00DirecTVUruguay17: 00DirecTVChile17: 00DirecTVEspain21: 00Movistar, Mitele PlusIles Canaries20: 00Movistar, Mitevista

Bien qu’il ait été éliminé il y a quelques jours de la Copa del Rey, le Real Madrid traverse un grand moment de la saison. Zidane a trouvé et établi une idée de match qui donne des résultats, comme celle réalisée la semaine dernière contre Osasuna (4-1). Et comme si la bonne nouvelle n’était pas suffisante, Eden Hazard est prête à rejouer.

«Avec lui, l’équipe gagne un grand joueur et il est temps pour lui de revenir dans l’équipe. S’il s’entraîne avec nous, ça va », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse ce samedi à la veille de la réception du Celta (17e) dimanche au stade Santiago Bernabéu.

“Il n’a pas joué depuis trois mois, mais il est physiquement prêt à jouer avec nous”, a déclaré l’entraîneur français, ajoutant plus explicitement: “Demain, il sera avec nous et prêt à commencer à jouer”.

«C’est un joueur différent et unique, nous sommes donc ravis de le récupérer. Nous lui avons donné du temps, c’est ce que nous devions faire. Nous ne voulions pas nous précipiter, il fallait que ses sentiments soient 100% bons », a déclaré samedi« ZZ ».

