[TRANSMISIÓN VÍA WIN SPORTS] National Athletic vs. Corinthians LIVE by Florida Cup 2020 Diffusion en direct et narration via RCN STREAM LIVE date, canaux et heure depuis le stade d’Exploria | Colombia nczd Reste du monde

National Athletic contre Corinthiens (LIVE et LIVE / via Win Sports / à partir de 17h30) les visages sont vus pour la deuxième journée de la Florida Cup 2020 au stade Exploria. Suivez le MINUTE À MINUTE du match par Depor.com

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Atlético Nacional et Corinthians.

National Athletic vs. Corinthians: calendrier des matchs

Mexique 16 h 30

Pérou 17 h 30

Équateur 17 h 30

Colombie 17 h 30

Bolivie 18 h 30

Venezuela 18 h 30

Argentine 19 h 30

Chili 19 h 30

Paraguay 19 h 30

Uruguay 19 h 30

Brésil 19 h 30

Espagne 23 h 30

Le duel entre Atlético Nacional et Corinthians Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et les résultats de la préparation de la saison 2020.

Le set «pourpier» se poursuit avec la tournée des États-Unis ce samedi 17 janvier. Le casting réalisé par Juan Carlos Osorio aura un test très important contre «Timao», l’un des grands du Brésil.

Le premier jour du home run amical, National Athletic Palmeira, une autre distribution de Paulista, a été mesurée. Les «producteurs de café» ont fait match nul sans but dans le temps réglementaire, mais ont chuté lors des tirs au but 10-9.

Le «Profe» Osorio pourra compter sur Estéfano Arango sur la liste des joueurs. L’attaquant, venu de la Petroleum Alliance pour cette campagne, a déjà obtenu le visa américain pour faire partie de la pré-saison.

National Athletic, qui a confirmé le départ de huit footballeurs du club, s’apprête à faire ses débuts contre le Deportivo Pereira le premier jour de la ligue locale. De plus, le «pourpier» sera mesuré par rapport à l’ouragan d’Argentine dans la Copa Sudamericana.

A ses côtés, Corinthiens Il aura également une activité dans les tournois d’État au Brésil. Le «Timao» cherche également à se qualifier pour le tour de groupe de la Copa Libertadores. En février, le casting de São Paulo rencontrera le vainqueur du duel entre San José de Bolivie et Guaraní de Paraguay.

L’équipe brésilienne a fait ses débuts avec une victoire à la première date de la Coupe de Floride. Luan a marqué un doublé pour donner la victoire à son équipe sur New York, qu’il a marqué grâce à Lansade.

National Athletic vs. Corinthiens: alignements possibles

National Athletic: Quintana; Muñoz, Palais, Braghieri, Mafla; Perlaza, Gómez; Moreno, Andrade, Hernández; González Lasso.

Corinthiens: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil et Sidcley; Camacho et Cantillo; Ramiro, Luan et Janderson; Vagner Love

National Athletic vs. Corinthians: emplacement du stade

