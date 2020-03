TRANSMISSION VIA TUDN | Chivas vs. Monterrey LIVE Akron Stadium LIVE narration via TV Azteca MINUTE BY MINUTE STREAM LIVE Clausura 2020 Liga MX horaires et minutes nczd México

Nous nous connectons de l’Akron avec le Chivas y Monterrey (LIVE et LIVE / via TUDN et TV Azteca / 22h00) pour le jour 10 de Clôture 2020 Liga MX. Suivez MINUTE BY MINUTE sur Depor.com. Le ba Flock »sortira pour une autre victoire pour ratifier la séquence dans le concours.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous les matchs en direct et en direct avec des objectifs, des cartons jaunes, des cartons rouges, des statistiques et d’autres incidents. Obtenez également accroché sur la transmission et la narration des profils Twitter de la Chivas et Monterrey.

Chivas vs. Monterrey: horaires dans le monde

Mexique 21 h 00

Pérou 22 h 00

Équateur 22 h 00

Colombie 22 h 00

Bolivie 23 h 00

Venezuela 23 h 00

Argentine 0h00 (15 mars)

Chili 0:00 heures. (15 mars)

Paraguay 0:00 heures. (15 mars)

Uruguay 0:00 heures. (15 mars)

Brésil 0:00 heures. (15 mars)

Espagne 4h00 (15 mars)

Voir le grand but d’Aldrete pour 2-1 à Chivas contre. Croix Bleue. (15/02/2020)

Malgré l’apparition du coronavirus, l’activité se développera avec une normalité totale lors du tournoi Clausura 2020. En fait, les «chivistas» ont annoncé dans un communiqué qu’à part quelques inconvénients, elles recevront un public dans leur stade.

Et c’est que le soutien des supporters sera essentiel pour l’équipe dirigée par Luis Fernando Tena qui, pour l’instant, fait partie des huit premiers du classement après neuf matchs disputés.

La veille, Chivas a ajouté trois points importants contre Atlas dans le classique Guadalajara. Le ‘Flock’ a gagné 2-1 pour ajouter 15 unités et se placer dans la cinquième case avant de commencer la nouvelle date.

Les albirrojos ont deux victimes confirmées: Eduardo ‘Chofis’ López et José Juan ‘Gallo’ Vázquez. Le premier présentait une image de la rhinopharyngite aiguë et du syndrome fébrile, tandis que le second présentait une image de la laryngite aiguë et du syndrome fébrile. Les deux ont été testés positifs pour la grippe B.

Pour des raisons de précaution et jusqu’à ce que l’évolution soit connue “les deux joueurs restent en isolement et en traitement antiviral jusqu’à la rémission de leurs tables respectives et le stade de contagion”, indique le communiqué du club.

Où regarder Chivas contre Monterrey?

TUDN est le signal permettant de voir l’engagement de la Liga MX présenté à Monterrey motivé après avoir atteint la grande finale de la Copa MX contre Juárez, en milieu de semaine, lors des tirs au but.

Cependant, l’équipe dirigée par Antonio Mohamed a une dette en suspens en Liga MX, car ils sont au sous-sol avec quatre unités et ils sont également les seuls à ne pas avoir gagné à Clausura 2020.

Où sera Chivas vs Monterrey?

Chivas vs. Monterrey: calendrier Clausura 2020 Liga MX

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ