Treize joueurs signés par Louis van Gaal à Manchester United: où sont-ils maintenant

Louis van Gaal est peut-être le manager le moins préféré après Sir Alex Ferguson parmi les fans de Manchester United. Bien qu’il ait réussi à terminer dans le top quatre lors de sa première saison, le Néerlandais avait encore très peu de succès, s’écrasant en phase de groupes de la Ligue des champions lors de sa seule chance à la compétition. Son style de jeu était probablement ce que les fans détestaient le plus, cependant, jouant très défensivement et pas du tout en accord avec la façon dont United avait si bien réussi sous Ferguson. Il y avait beaucoup de joueurs signés par Louis van Gaal à Manchester United, et c’est là qu’ils ont fini.

Ángel Di María

Indice de réussite – 8/10

Se joindre à un club record et recevoir immédiatement le maillot numéro sept peut peser lourd sur un joueur. Ce fut le cas pour Angel Di Maria. Il n’a pas impressionné à Old Trafford, avec seulement trois buts en 27 matches de Premier League.

Bien qu’il ait été l’un des plus gros flops depuis la retraite de Ferguson, ce n’était pas entièrement de sa faute. Van Gaal a joué l’Argentin dans une position beaucoup trop profonde pour quelqu’un comme Di Maria, et le style de jeu du Néerlandais a fini par être la fin de la carrière de Di Maria à United. Il a été vendu un an plus tard au Paris Saint-Germain pour beaucoup moins que ce qu’il avait acheté, et a depuis excellé à Paris, devenant un instrument de leur équipe. Marcin Bulka, le gardien de réserve de l’équipe de France, a récemment révélé que Di Maria détestait l’ancien club United, même obligé de changer de chaîne s’ils apparaissent à la télévision.

Anthony Martial

Indice de réussite – 8/10

L’une des signatures les plus réussies du Néerlandais, Anthony Martial est toujours chez United. Un habitué de l’équipe première, le joueur de 24 ans s’est imposé comme attaquant de United cette saison après que Romelu Lukaku a laissé son poste ouvert. Il a 16 buts cette saison et semble être une star de l’avenir à Old Trafford, malgré la possibilité d’un déménagement à l’Inter Milan cet été.

Luke Shaw

Indice de réussite – 7/10

Bien que l’Anglais soit resté à United depuis sa signature, remportant le prix du joueur de la saison, et qu’il a récemment été remis en forme, il n’a pas toujours été excellent. L’Anglais est devenu l’adolescent le plus cher du monde lorsqu’il a signé pour les Red Devils en 2014, et a continué à montrer la promesse qu’il avait faite avec Southampton jusqu’à une pause en 2015. Il n’a plus été le même depuis lors. Cependant, l’évasion de la première équipe de Brandon Williams semble l’avoir stimulé, ajoutant de la concurrence à la position d’arrière gauche.

Ander Herrera

Indice de réussite – 8,5 / 10

Ander Herrera a été l’un des joueurs les plus titrés de Louis van Gaal pendant son séjour à Manchester United. Bien qu’il soit parti pour le PSG en transfert gratuit l’été dernier, il était un merveilleux milieu de terrain pour les Red Devils, et sans qui ils auraient lutté. L’une de ses contributions les plus mémorables est de garder constamment la star de Chelsea Eden Hazard silencieuse lorsque les deux parties se sont affrontées, et il a été l’un des meilleurs joueurs pour le travail. L’Espagnol occupera toujours une place dans le cœur des fans de United comme l’une des rares lumières brillantes dans une période sombre pour eux.

Morgan Schneiderlin

Indice de réussite – 4,5 / 10

Une signature décevante, Morgan Schneiderlin a rejoint Manchester United après une saison très impressionnante avec Southampton en 2014/15. Le Français était extrêmement moyen et est parti un an et demi plus tard pour Everton, où il continue de se battre pour une place dans l’équipe première.

Memphis Depay

Indice de réussite – 6,5 / 10

N’ayant pas réussi à United, Depay a bien fait après sa sortie. L’ailier néerlandais semblait être une signature très prometteuse lorsqu’il a rejoint, mais il n’a pas impressionné et est parti dans la même fenêtre que Schneiderlin, après un an et demi. Il fait maintenant partie intégrante de l’équipe de l’Olympique Lyonnais, marquant des buts plus fréquemment qu’à United et ayant tout simplement une bien meilleure apparence dans l’ensemble.

Marcos Rojo

Indice de réussite – 5/10

Les fans de Manchester United seraient pardonnés d’avoir oublié Marcos Rojo récemment. L’Argentin a rejoint le Sporting Lisbonne en 2014 mais n’a jamais été le premier choix dans la défense des Red Devils. Il a déménagé au club d’enfance Estudiantes de la Plata en prêt en janvier, et cela pourrait devenir permanent en été avec United qui cherche à décharger du bois mort.

Matteo Darmian

Indice de réussite – 5/10

Matteo Darmian est une autre figure plutôt oubliable de la défense. Principalement arrière droit, mais capable de jouer n’importe où dans la défense, Darmian, comme Rojo, ne s’est jamais cimenté dans le onze de départ. Toujours joueur d’équipe, l’Italien a quitté Old Trafford l’été dernier pour rejoindre Parme.

Daley Blind

Indice de réussite – 6,5 / 10

Daley Blind était bien meilleur que quiconque ne le mérite à Old Trafford. Le Néerlandais a rejoint le club de jeunesse Ajax en 2014 et a fourni à United une profondeur incroyable en raison de sa polyvalence dans n’importe quelle position défensive. Il a rejoint son ancienne équipe à l’été 2018 et, à part une crise de santé, il a eu beaucoup de succès.

Bastian Schweinsteiger

Indice de réussite – 5/10

Bien que Bastian Schweinsteiger et Schneiderlin aient pu former une excellente combinaison de milieu de terrain, ce ne devait pas être le cas. Tous deux décevants, Schweinsteiger ayant clairement dépassé son apogée, la légende allemande a déménagé aux États-Unis où il a terminé sa carrière, prenant sa retraite en janvier 2020.

Vanja Milinkovic-Savic

Indice de réussite – 1,5 / 10

Partageant un nom de famille avec quelqu’un de bien meilleur, Vanja Milinkovic-Savic n’a jamais réussi à United. Il est parti pour Lechia Gdansk de Pologne en 2016 et a rejoint Torino pas trop tard. Toujours sous contrat avec la partie italienne, il a eu de nombreux échecs de prêt et est l’un des pires joueurs signé par Louis van Gaal.

Victor Valdés

Indice de réussite – 4/10

Victor Valdés a rejoint United en tant que gardien de but expérimenté ayant été licencié par Barcelone l’été dernier. Il ne resta pas longtemps à Manchester, rejoignant Middlesbrough en 2016. Valdés resta avec eux pendant un an puis se retira.

Sergio Romero

Indice de réussite – 7/10

Sergio Romero est l’un des meilleurs gardiens de but remplaçants au monde. L’Argentin est un joueur fantastique entre les bâtons à part entière, et a montré sa qualité dans des compétitions de coupe comme United remportant la Ligue Europa en 2016, et leur campagne actuelle en Ligue Europa. Généralement gardien de la coupe, Romero apparaît occasionnellement en Premier League et est un autre grand joueur signé par Louis van Gaal.

