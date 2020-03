TremendoUne formidable journée de rumeurs sur le marché

Les jours de l’enfermement passent et la vérité est que l’on voit de plus en plus d’acteurs dont le destin pourrait changer en quelques mois seulement.

C’est encore pour l’été, mais il semble que nous soyons déjà au milieu de la période de transfert. Aujourd’hui, les noms sont de première classe et très prudents car il y a plus d’un mouvement auquel vous ne vous attendez pas.

Raúl Jiménez au Real Madrid?

ILS LE VOIENT COMME UN LOUP BLANC! 🐺⚪️ # CentralFOX En Espagne, ils ont révélé un intérêt supposé du Real Madrid pour obtenir les services de Raúl Jiménez pour la prochaine saison…

Aimez-vous à quoi ressemblerait Merengue? pic.twitter.com/seLHZi68yI

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 22 mars 2020

Il a fait une excellente saison à Wolverhampton et connaît déjà la Ligue de son temps à l’Atlético de Madrid. Jovic ne semble pas avoir tourné comme prévu et l’option mexicaine est appréciée au club. Ce ne serait pas une négociation facile, car les Wolves ne laisseront pas partir leur tueur à tout prix.

Griezmann, dans la vitrine

Comme le souligne le sport, les jours de français semblent comptés à Barcelone. D’un transfert, d’un troc ou même qu’il reste au club, les options avec Griezmann sont toutes, mais le fait qu’il soit sur le marché avec une seule saison derrière lui, en dit long sur sa situation.

Nouveau commandant à Anfield

👀 | Liverpool envisage une décision pour Giménez de l’Atletico Madrid.

[@English_AS] pic.twitter.com/fGqjFHio8V

– The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) 22 mars 2020

Klopp est à la recherche d’un meilleur partenaire pour Van Dijk et ses yeux semblent être sur le défenseur central uruguayen de l’Atlético de Madrid. Les blessures sont vraies qui ne lui ont pas permis de performer à son meilleur niveau, mais une offre d’Anfield pourrait changer ses plans pour continuer dans le Metropolitan.