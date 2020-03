“ Très triste ” Moura soutient Tottenham pour se qualifier pour la Ligue des champions

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 3:11

Lucas Moura croit toujours Tottenham peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine après que leur rêve de gagner le tournoi de cette année se soit envolé.

Les éperons ont été séparés par RB Leipzig, s’inclinant 3-0 lors du match retour des huitièmes de finale pour donner aux Allemands une victoire globale de 4-0.

Cela signifie qu’il leur reste neuf matchs de Premier League pour s’assurer de revenir dans la compétition au prochain trimestre et d’avoir du travail à faire.

Frappé de plein fouet par des blessures infligées à des joueurs clés, ils ont sept points de retard sur Chelsea, quatrième, pour un match décisif contre Manchester United dimanche.

Moura, dont la charge de travail a augmenté après des blessures à Harry Kane, Son Heung-min et Steven Bergwijn, est convaincu que les Spurs peuvent faire le travail.

“C’est vrai que c’est un moment très difficile pour nous”, a-t-il déclaré. «Mais la seule façon dont nous disposons est de continuer à nous battre, de continuer à croire.

«Maintenant, nous n’avons que la Premier League et nous devons être dans une meilleure position.

«Notre objectif est le top quatre, la Ligue des champions la saison prochaine. Je crois, je crois que c’est possible. Nous essayerons.

«Chaque saison, notre objectif est d’entrer en Ligue des champions.

«Nous savons que nous devons être meilleurs. Les derniers résultats n’étaient pas bons et nous devons améliorer notre jeu. Nous nous battons et travaillons dur tous les jours et c’est possible.

“Nous avons deux matchs importants à domicile maintenant et nous devons gagner, c’est tout.”

Il allait toujours être impossible pour les Spurs de combler leur déficit au match aller avec tant de joueurs clés manquants.

Descendre 2-0 après 21 minutes n’a pas aidé, Hugo Lloris étant coupable des deux buts de Marcel Sabitzer.

Ils n’avaient rien en réponse et Moura admet qu’il manque quelque chose dans leurs performances alors qu’ils glissaient vers un sixième match sans victoire dans toutes les compétitions.

«Le sentiment est très mauvais. Tout le monde est très triste parce que nous pensions que nous pouvions gagner ce match, nous pensions que nous pouvions nous qualifier », a-t-il déclaré.

«Et nous avons essayé. Nous avons essayé jusqu’au bout, nous nous sommes battus, nous avons tout donné, mais ce n’était pas possible.

«Nous avons aussi joué contre une très bonne équipe, ils méritaient leur résultat, et c’est le football. Nous devons intensifier maintenant, garder la tête haute maintenant et continuer à se battre.

“Je ne pense pas qu’il y ait un manque de confiance. Nous savons que nous avons de bons joueurs, nous avons une bonne équipe et nous pouvons faire mieux.

«Ce n’est que du football. Parfois, vous pouvez essayer tout ce que vous jouez bien, vous ne gagnez pas.

«C’est juste quelque chose qui manque. Nous retrouverons la voie gagnante.

«Ce qui s’est passé la saison dernière a montré que nous sommes une très bonne équipe, un très bon club, que nous avons de grands joueurs, mais maintenant c’est une nouvelle saison, un nouveau moment.

«Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé s’il s’agit de mentalité, de confiance, mais nous savons qu’il manque quelque chose. Nous devons continuer à nous battre et à travailler. »