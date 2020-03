Triage de transfert d’arsenal: Mesut Özil

ST ALBANS, ANGLETERRE – 10 mars: Mesut Ozil d’Arsenal au cours de la session de formation d’Arsenal à London Colney le 10 mars 2020 à St Albans, Angleterre. (Photo de David Price / Arsenal FC via .)

Arsenal Transfer Triage, une nouvelle série de LWOF, continue dans sa deuxième édition, celle-ci se concentrant sur le magicien de milieu de terrain Mesut Özil. Les capacités de l’Allemand ont diminué au cours des dernières saisons et l’ancien joueur du Real Madrid verra son contrat expirer en 2021.

Alors, le club devrait-il proposer une nouvelle offre? Ou devraient-ils essayer d’encaisser le joueur dans la prochaine fenêtre de transfert [whenever that may be]? Özil accepterait-il une vente? Voici vos réponses.

Que faire avec Mesut Özil?

Une étoile sur le déclin

Le milieu de terrain a mis le feu à la Premier League après son arrivée dans le nord de Londres. Arsenal a vu Mesut Özil récolter 19 passes décisives au cours de la saison 2015/16, sa troisième au club, dans sa campagne la plus efficace.

Cependant, sa production a ralenti et Özil a affiché de moins en moins de passes décisives à chaque saison depuis. En fait, le milieu de terrain n’a compté que deux aides chacun au cours des deux dernières saisons.

Cela a provoqué de nombreuses critiques à l’encontre du joueur qui gagne actuellement 350 000 £ par semaine. Cependant, Arsenal a vu Mesut Özil s’améliorer sous le nouvel entraîneur-chef Mikel Arteta par rapport à Unai Emery ou Arsene Wenger.

Cela soulève la question: qu’arrivera-t-il au joueur une fois la prochaine fenêtre de transfert ouverte?

Que devrait faire Arsenal avec Mesut Özil?

Du point de vue du club, c’est une question difficile. D’une part, ils ont investi massivement dans le joueur au cours de ses près de sept ans au club. Son salaire a toujours été assez élevé, avant même son extension et sa hausse de salaire.

C’est en plus des frais de transfert exorbitants payés à Madrid pour signer Özil initialement. Cependant, leur investissement n’a pas vraiment payé de dividendes récemment. Son taux de précision des passes est toujours extrêmement bon et son œil pour une belle passe est toujours là, il suffit de regarder son aide du but d’Alexandre Lacazette contre West Ham United.

Ces moments sont rares entre ces jours et un joueur qui fait son salaire devrait contribuer non seulement à la montée en puissance mais aussi à la fin du jeu sous forme de buts et de passes décisives.

De ce point de vue, et compte tenu du fait que personne, et encore moins un footballeur, ne souhaite une réduction de salaire, signifie que proposer un autre nouveau contrat serait au mieux imprudent de la part du club. Étant donné le niveau d’investissement qu’Arsenal a fait à Mesut Özil, le laisser partir gratuitement en 2021 est tout aussi désagréable.

Qui prendrait Özil?

Ainsi, le meilleur plan d’action pour le club est de vendre le milieu de terrain dans la prochaine fenêtre de transfert. La vente de Mesut Özil ne serait cependant pas une tâche simple pour Arsenal. Il demandera certainement des salaires énormes à son prochain club et la tenue du nord de Londres demanderait des frais de transfert importants.

Cela signifie que le club qui veut Özil devra se séparer avec beaucoup d’argent. Le problème ici est que sa production ne correspond tout simplement pas à ses exigences salariales. Ainsi, tout prétendant préférerait probablement attendre de soumissionner pour ses services lorsque l’Allemand pourra se déplacer gratuitement.

Qu’on le veuille ou non, le scénario le plus probable pour Mesut Özil est qu’il reste un joueur d’Arsenal jusqu’à au moins l’expiration de son contrat.

