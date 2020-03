Triage de transfert d’arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang

ST ALBANS, ANGLETERRE – 10 mars: Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal lors d’une session de formation à London Colney le 10 mars 2020 à St Albans, Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Bien que le jeu soit suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, tous les fans de football voudront discuter des transferts. Les fans d’Arsenal seront très probablement conscients du fait que l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang sera hors contrat à l’été 2021, ce qui signifie que le club devra prendre une décision sur son avenir immédiatement.

L’ancien mortel Borussia Dortmund restera-t-il dans le nord de Londres? Va-t-il quitter le club pour de nouveaux pâturages? Si oui, que fera le club pour le remplacer? Ou non? Plongeons-nous dans le terrier du lapin dans le premier d’une série d’articles intitulée «Arsenal Transfer Triage».

Pierre-Emerick Aubameyang domine l’été d’Arsenal

Force dominante

Le record de buts de Pierre-Emerick Aubameyang depuis qu’il a rejoint les Gunners est impeccable. Depuis son transfert en janvier 2018, il a trouvé le fond du filet 60 fois dans toutes les compétitions. C’est en plus d’avoir remporté conjointement le Golden Boot la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Premier League.

Il n’est donc pas surprenant que l’encrage de l’attaquant à un nouveau contrat soit en tête de liste des tâches de Raul Sanllehi et de son équipe. Perdre un joueur qui marque environ 30 buts dans toutes les compétitions chaque saison de manière fiable est une denrée rare.

Remplacer Aubameyang serait presque impossible et le club ne serait probablement pas en mesure de trouver un remplaçant comparable. Cela signifierait renforcer l’équipe dans d’autres domaines pour tenter de compenser l’absence d’Auba.

Cela fait de son départ imminent une force dominante dans les plans de transfert du club pour l’été 2020.

Un nouveau contrat idéal

Bien entendu, la signature de nouveaux termes avec Pierre-Emerick Aubameyang constituerait un scénario idéal pour Arsenal. Même lorsqu’il est déployé en tant qu’ailier, l’international gabonais marque toujours des buts et donc garder le joueur au club n’aiderait que les Gunners dans leur quête de trophées et de football en Ligue des champions.

Mais que devrait-il se passer pour que cela devienne une réalité? Un footballeur est motivé par de nombreuses choses, dont certaines seulement qu’un club peut contrôler. Pour tout joueur, l’argent est un facteur important, tout comme l’argenterie. Obtenir des minutes est également important, mais ce n’est pas une préoccupation pour un joueur de la stature d’Auba.

Obtenir des minutes en Ligue des champions, tout en ayant une chance de gagner la compétition d’élite, serait sûrement dans l’esprit de tout joueur qui possède l’œil d’Aubameyang pour le but.

La situation d’Arsenal en ce moment peut ne pas correspondre tout à fait aux désirs probables de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est un club qui est loin de remporter une Premier League et les chances d’atteindre le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine diminuent de jour en jour, même avec un jeu suspendu.

Il est possible que le reste de la saison de la ligue soit annulé, ce qui laisserait Arsenal en neuvième position et sans aucune compétition européenne. Cela signifie que le club devrait convaincre Auba de rester pour une victoire potentielle en Coupe pour l’argenterie et seulement la possibilité d’un futur football européen.

Tous les signes indiquent qu’un énorme salaire hebdomadaire est la seule incitation suffisante pour garder Aubameyang aux Émirats.

Quelle serait la sagesse d’un méga-contrat?

Arsenal a déjà un énorme salaire dans les livres sous la forme de Mesut Özil. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang gagne toujours un beau salaire chaque semaine, lui donner une augmentation de salaire de type Özil entraverait la capacité du club à attirer de nouveaux talents sur le marché des transferts.

Il peut y avoir une refonte en été qui peut voir plusieurs joueurs partir. Shkodran Mustafi semble un candidat probable à quitter si un prétendant apparaît. Mohamed Elneny et Henrikh Mkhitaryan semblent tous deux destinés à partir après avoir été prêtés pour cette saison.

L’avenir de Sokratis Papastathopoulos est également trouble. Avec un an pour conclure son contrat et une récolte de jeunes défenseurs du club dont William Saliba, Arsenal vendra-t-il l’international grec?

Il est possible que si tous ces joueurs partent, le club aura les ressources pour faire une offre qu’Auba ne peut pas refuser. Cependant, à moins que Özil lui-même ne vienne, cela semble une possibilité irréaliste.

Avec une équipe qui a besoin d’au moins un nouveau milieu de terrain, plus d’options d’arrière, un ou même deux ailiers et peut-être un défenseur central, les besoins actuels conduiront très probablement à la vente de Pierre-Emerick Aubameyang.

Comment passer?

Perdre le bien-aimé Auba non seulement attristerait chaque Gooner, mais laisserait également au club le besoin d’un buteur, ce qu’il a déjà. Cependant, cela entraînerait probablement des frais de transfert importants.

Autrement dit, les joueurs de la famille d’Aubameyang ne partent tout simplement pas à bon marché. Même lorsque l’attaquant a protesté à Dortmund pour forcer le passage à Arsenal, il n’a pas été forcé pour moins que la valeur marchande.

Probablement si et quand Pierre-Emerick Aubameyang quittera le nord de Londres, ce sera pour un gros gain. Cet argent devra être utilisé pour sécuriser les joueurs de la première équipe pour compléter l’équipe actuelle.

Le fardeau de marquer des buts incomberait principalement à Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah, bien que la sensation adolescente Gabriel Martinelli puisse également avoir besoin de contribuer. On s’attendrait également à ce que Nicolas Pepe ajoute plus de buts à son match.

Cela laisserait le club encore à court d’options, c’est là qu’Arsenal devrait chercher à ajouter plus de menaces de buteur. Reiss Nelson montre une certaine promesse, bien qu’il ait l’air à peu près aussi dangereux que sa promesse l’a montré à la même période l’année dernière.

Si cela se produit, la perte d’Auba affectera sérieusement les plans de transfert d’Arsenal. Cependant, s’il reste, cela pourrait encore entraver leur capacité à trier le reste de l’équipe cet été.

Tout comme il domine le plan de son club sur le terrain pendant la saison, Pierre-Emerick Aubameyang dominera les plans de transfert estival d’Arsenal.

