Triestina, Milanese: “Nous annulons la saison et aucun tirage au sort. Le B ne peut pas être joué en dés”

L’administrateur unique de Triestina Mauro Milanese il a évoqué lors d’une retransmission en direct sur les réseaux sociaux de l’entreprise la situation que connaît la Serie C, qui risque de payer lourdement la crise due à l’urgence du Coronavirus: “Il y a deux choses à comprendre, qui paie ces quatre mois et s’il faut ou non jouer. Après deux mois, nous perdons encore du temps à résoudre le deuxième casse-tête et le gouvernement devrait intervenir ici car il n’y a pas de législation sur le travail des joueurs. Nous parlons d’enfants qui quittent Naples ou Catane pour venir jouer à Trieste pour cinquante mille euros bruts si j’étais joueur et bar dans ma ville il m’offrirait un travail à 1400 euros par mois, alors que de l’autre côté je reçois une offre d’une équipe à 800 kilomètres de là, sans treizième et des garanties pour le l’avenir, j’y penserais bien avant d’accepter. Triestina, sur le plan économique, est une entreprise solide et a payé des salaires jusqu’en février pour les joueurs de football et jusqu’au 30 mars pour les employés – lit-on sur Triv enetogoal.it – ​​Nous annulons la saison, comme cela s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des présidents qui ne veulent pas rouvrir parce qu’ils n’ont pas de certitudes sur l’avenir et ne savent même pas s’il faut continuer l’année prochaine ou non. Les quelques entrées en C sont susceptibles d’être réinitialisées car le championnat pourrait se jouer à huis clos et les sponsors pourraient chuter drastiquement. Séries éliminatoires raccourcies? Non, car d’autres litiges juridiques s’ouvriraient avec les équipes exclues. Le tirage au sort ne me convient pas du tout parce que jouer aux dés en Serie B n’est pas respectueux et risque également de prendre des équipes comme Renate ou Pontedera, pour n’en nommer qu’un couple, qui ont de beaux projets liés aux jeunes mais qui se concentrent essentiellement sur les prêts et ils n’ont même pas l’ambition d’aller jusqu’au B. ”

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'series-c';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '3';

var titolo_art = 'Triestina, Milanese: "Nous annulons la saison et aucun tirage au sort. B ne peut pas jouer aux dés "';

var section_art = 'Serie C';

var now = '27 avril à 18:53 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i