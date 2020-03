Trincao maintient son idylle avec l’objectif

Trincao continue de faire la différence avec le Sporting de Braga. Le joueur, signé par le Barça pour la saison prochaine, est revenu voir la porte et maintient son idylle avec le but cette saison après avoir marqué le premier but lors de la visite de Portimonense le jour numéro 24 de la Première Ligue.

03/06/2020

À 23:23

CET

C’était la 31e minute lorsque Paulinho a volé une balle dans la ligne médiane du terrain et a commencé une course pour contre-attaquer, après être entré dans l’aile gauche dans la zone adverse, cédant à Trincao, seulement au point de penalty. L’attaquant n’a pas raté l’occasion et, avec un premier coup précis, a battu le but du Portimonense.

De plus, il a également été protagoniste en 3-0, apportant l’aide de l’aile droite pour définir Horta. Partidazo portugais.

Trincao occupe une place beaucoup plus importante au Sporting de Braga depuis plusieurs semaines, coïncidant précisément avec sa signature pour le Barça. Il a commencé sans être un partant incontesté dans l’équipe, mais dans les derniers jours il a déjà quitté le départ et n’a pas déçu. En fait, c’est son troisième but au cours des trois derniers jours, marquant en tout. Le Portugais compte désormais six buts cette saison, ce qui montre qu’il voit la porte avec facilité.