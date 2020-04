Trincao, une grande aide pour l’adaptation d’Abel Ruiz

Certains footballeurs ont décidé de passer le confinement avec des compagnons au lieu d’aller avec les familles, principalement les plus jeunes. C’est le cas de Abel Ruiz y Trincao au Sporting de Braga, que les deux vivent ensemble depuis la quarantaine des coronavirus. De plus, ils partagent un appartement avec un autre de leurs coéquipiers, David Carmo, qui a accordé une interview par vidéoconférence à certains journalistes et a expliqué comment les trois joueurs vivent ces jours-ci.

14/04/2020

Agir à 18h22

CEST

Alex Carazo

Le jeune défenseur central portugais a affirmé que Trincao et il est aider l’ancien Barça à s’intégrer plus rapidement dans l’équipe et dans votre nouvelle vie. En fait, vous avez reconnu que c’était une des raisons pour lequel le futur joueur du Barça a décidé de changer d’étage pendant l’accouchement et de déménager chez Carmo et Abel Ruiz, qui ont déjà vécu ensemble pendant la saison.

“De plus, nous sommes les trois plus jeunes membres de l’équipe”, a-t-il assuré, ajoutant: “Je me suis toujours très bien entendu avec Trincao et notre relation avec Abel a commencé avec des activités en dehors du football”; nous allions déjeuner ensemble, par exemple. Notre devoir est de vous faire sentir bien et d’avoir un bon départ dans le club“

La routine des trois footballeurs se termine le matin, après avoir terminé le plan de formation fourni par le club. Ensuite, ils doivent “faire appel à la créativité”, comme l’ont fait remarquer les collègues de Trincao et Abel Ruiz, et ils se divertissent pendant la journée avec un panier de basket et deux buts qu’ils ont.

Quant aux tâches ménagères, Carmo a déclaré que Trincao “est le plus responsable”. Bien qu’il s’agisse de cuisine, il a expliqué: “Personne n’ose cuisiner là-bas à la maison. Dans cet aspect, les Braga nous aident beaucoup et ils nous servent de la nourriture tous les jours.”

Fin janvier, le signature de Francisco Trincao par le FC Barcelone. L’ailier portugais de 20 ans rejoindra la tenue du Barça à la fin de la saison, et le coût de constitution s’élève à 31 millions d’euros avec un contrat jusqu’en 2025.