Triomphe ajusté du Brésil sur le Pérou dans le Sub-Olympic pré-olympique »Football Press

Lundi 20 janvier 2020

Le “ Scratch ” a commencé dans le bon sens le chemin pour obtenir les billets pour les Jeux Olympiques de Tokyo en battant l’Inca sélectionné par 1-0, qui pourrait parfaitement sauver une égalité dans le deuxième match de la journée correspondant au groupe B de la Colombie 2020 .

Le Brésil a remporté une victoire serrée sur le Pérou qui lui a permis d’ajouter ses 3 premières unités et d’égaler l’Uruguay en tant que leader de sa zone. La «verdeamarelha» a battu l’équipe de Rimac d’un minimum (1-0) avec un solo des deux Paulinho, la star brésilienne qui joue pour le Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

L’engagement a commencé par un commandement clair de l’équipe brésilienne, qui a fait face à une équipe bien répliquée avec un schéma conservateur. L’idéal de l’entraîneur péruvien, Nolberto Solano, était de terminer la première étape avec son but à zéro puis de frapper dans la deuxième partie, mais cela ne s’est pas produit.

Le ‘canarinha’ a montré son bon pied et la qualité de ses joueurs en première mi-temps. Paulinho a été élevé comme figure de la rencontre et facturé à 42 ′ après une assistance notable de son capitaine Bruno Ghimarães, flyer de l’athlète Paranaense. Le Brésil pourrait augmenter son avantage, mais le gardien de but inca Renato Solís a eu de bonnes interventions.

Dans la deuxième étape, le «rojiblanco» sélectionné a profité de l’usure des Brésiliens et s’est approché avec danger du but défendu par Ivan Da Silva. Fernando Pacheco, footballeur de Fluminense, a essayé plusieurs fois et a joué un grand match, démontrant pourquoi il est l’un des joueurs de la FIFA à suivre dans cette phase pré-olympique.

Dans les dernières minutes, ‘Scratch’ a été acculé et pourrait subir le match nul après un grand jeu de Pacheco, qui a laissé pratiquement seul Christopher Olivares contre Ivan, mais il l’a jeté incroyablement. Ainsi la rencontre s’est terminée et le Brésil a obtenu ses trois premiers points du championnat.

Lors de la deuxième journée du Groupe B, qui se tiendra mercredi dans la ville de Pereira, le Pérou se reposera après avoir été libre et le Brésil affrontera l’Uruguay, dans un duel de pointeurs, tandis que la Bolivie fera ses débuts contre le Paraguay.

