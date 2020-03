Premier League



Triple coupure de Kepa à Liverpool-Chelsea dont tout le monde parle





Julián Bermúdez





3 mars 2020 17 h 11 min

Le gardien espagnol a montré toute sa qualité pour se rétrécir et enregistrer son but.

Ce mardi s’est disputé le match entre Liverpool et Chelsea, par les huitièmes de finale de la FA Cup. La victoire a été de 2-0 sur le blues et a ainsi atteint le classement pour la phase suivante du championnat.

Mais lors de la réunion, il y a eu une pièce qui méritait la reconnaissance de tous et qui fait le tour du monde. En première mi-temps, Kepa Arrizabalaga s’est couvert de grande qualité trois fois de suite et tout le monde l’a serré dans ses bras.

Bien que Liverpool n’ait pas eu sa meilleure présentation offensive, c’était un signe des bonnes compétences du gardien espagnol.

Et c’est que pour des raisons inconnues, Kepa a été relégué à la banque les derniers matchs et n’est plus propriétaire de l’équipe pour être remplaçant en cinq matchs et ne pas être convoqué en un.