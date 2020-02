Trippier, à la salle d’opération

Le côté anglais de l’Atlético de Madrid, Kieran Trippier, Il a traversé la salle d’opération mardi en raison de la pubalgie qu’il avait subie au cours des dernières semaines et il ne pourra pas jouer le match de Ligue des champions contre Liverpool.

04/02/2020 à 11:47

CET

“La partie anglaise souffre d’inconfort dans la région, donc il a subi un traitement conservateur. L’inconfort n’ayant pas complètement disparu, les services médicaux du club ont décidé que le joueur était intervenu mardi. L’opération s’est développée sans complications. et à partir de maintenant, l’international anglais entamera un processus de récupération avec de la physiothérapie et du travail dans le gymnase “, a déclaré l’Atlético dans un communiqué.

De cette façon, Trippier sera absent plusieurs semaines et sera perdu, en plus de plusieurs jours de championnat, le match aller contre Liverpool au second tour de la compétition européenne. En fonction de son rétablissement, sa participation au retour à Anfield (11 mars) n’est pas exclue, même si en principe cela semble difficile.

De cette façon, les problèmes de blessures persistent au club rojiblanco, qu’en ce moment, Joao Félix, Álvaro Morata, Diego Costa, Koke, José María Giménez et Santiago Arias sont également faibles, tandis que Felipe est sanctionné pour le prochain match contre Grenade.