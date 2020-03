Trippier donne un aperçu détaillé du plan de match de l’Atletico Madrid

Kieran Trippier a dévoilé l’état d’esprit de l’Atletico Madrid et la manière dont ils ont abordé la victoire 3-2 sur Liverpool.

La victoire de la Ligue des Champions en 16es de finale à Anfield est sans aucun doute le point culminant de sa courte période avec le club jusqu’à présent.

L’équipe de LaLiga était redevable au gardien de but Jan Oblak pour une série d’arrêts qui les ont maintenus dans le match en seconde période et leur ont permis de gagner en prolongation, infligeant la première défaite européenne de Liverpool à domicile depuis 2014.

«C’est un sentiment incroyable», a déclaré Trippier.

«Liverpool depuis deux ans ici a été incroyable et venir ici défendre comme nous. C’est une énorme réussite, vous savez. Vous avez vu à quel point ils ont été difficiles pour les équipes ici.

«Évidemment, nous savions que Liverpool avait battu Barcelone 4-0 l’année dernière, mais ils jouent avec une équipe différente en nous – ils jouent avec une équipe défensive qui ne renoncera jamais.

“Nous savions que ce serait très difficile à cause de l’occasion et des fans, donc je pensais que nous avions cette attitude de ne jamais dire de mourir même lorsque nous avons perdu 1-0 et nous savions que nous n’avions besoin que de marquer une fois et d’obtenir ce but à l’extérieur mais marquer trois ici était une sensation incroyable.

«Vous voyez depuis de nombreuses années à quel point l’Atletico est fort. Je suis ici depuis sept mois et je n’ai jamais rien vu de tel, pour être honnête avec vous.

«À partir de Diego Simeone – tout le monde se nourrit de lui – c’est un manager incroyable.

“Je ne peux pas vraiment l’expliquer, à quel point c’est bon ici, c’est juste un sentiment incroyable et je suis fier de faire partie de cette équipe.”

Juste après le match, Trippier a déclaré à BT Sport que c’était un plaisir d’apprendre de Simeone.

«Nous savions que ça allait être très difficile, mais nous devions rester fort sur la défensive et essayer de frustrer Liverpool autant que possible. Nous savions que nous aurions nos chances si nous battions la presse de Firmino, Salah et Mane », a déclaré l’homme d’Angleterre», a déclaré l’ancien homme des Spurs.

«Liverpool est très fort à domicile, je les ai joué tellement de fois en Premier League (pour le savoir), mais nous savions que nous aurions nos chances et il s’agissait d’être clinique à ces moments et nous l’avons été.

«La façon dont nous jouons est la façon dont nous nous entraînons. Il est [Diego Simeone] comme ça sur la ligne de touche à l’entraînement, c’est une joie d’apprendre de lui tous les jours et de travailler avec lui. Je savais que j’avais besoin d’un changement et quand un club comme l’Atletico Madrid vient vous chercher, vous ne pouvez pas dire non. J’adore mon temps ici et j’apprends de nouvelles choses chaque jour. “

Trippier pense que son déménagement en Espagne a accru ses chances en Angleterre.

L’ancien arrière de Burnley et Tottenham aux côtés de Gareth Southgate a subi la pression de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Aaron Wan-Bissaka, de Manchester United.

Après son déménagement estival de 20 millions de livres sterling, Tripper a commencé trois des quatre premiers matches de qualification du Championnat d’Europe en Angleterre cette saison – n’ayant pas été sélectionné pour la finale de la Ligue des Nations en juin.

Cependant, il était un remplaçant inutilisé pour les deux derniers en novembre, avec Alexander-Arnold préféré car la compétition pour le spot s’intensifiait.

Après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des champions à la suite de la victoire 4-2 de l’Atletico à Anfield, Trippier a la chance de continuer à jouer au plus haut niveau pour faire avancer ses revendications internationales.

“Je savais quand j’ai quitté Tottenham et je n’avais pas été choisi pour la Ligue des Nations l’été dernier que je devais mieux performer”, a-t-il déclaré.

«J’ai eu beaucoup de discussions à ce sujet avec le personnel d’Angleterre.

«Je veux jouer au plus haut niveau aussi longtemps que possible afin de jouer pour l’Angleterre. C’est mon objectif.

«Il n’y a pas de plus grand moment pour moi que de représenter mon pays. J’ai juste besoin de bien performer, je sais ce que je dois faire, car il y a tellement d’arrière droit maintenant.

«Il y a environ six arrières droit – et ils jouent tous au plus haut niveau. J’ai juste besoin de me concentrer sur moi-même. »

Trippier a embrassé le changement de culture et de pays et l’effet qu’il a sur son football.

“Je ne voulais pas arriver à la fin de ma carrière et je regrette de ne pas y avoir”, a-t-il ajouté.

«C’est un grand changement, une culture différente, différents types de football, mais j’aime chaque minute et j’espère que mes performances pour l’Atletico pourront me garder dans l’équipe d’Angleterre.

“Je suis ravi de faire partie de cette équipe et de profiter de chaque instant de jouer à l’étranger.”

