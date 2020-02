Trippier rate un penalty à la première minute

L’Atletico de Madrid n’a pas commencé avec un bon pied son transcendantal match du sixième tour de la Ligue des champions contre le Lokomotiv. Les attentes des rojiblancas d’obtenir le licou bientôt étaient frustrées. Joao Felix a été victime d’un penalty alors qu’il ne s’était pas écoulé une minute de jeu après avoir été jeté par le gardien russe. L’occasion en or, cependant, a été ratée par Trippier à onze mètres.

12/11/2019

À 23:48

CET

sport.es

Le défenseur anglais, spécialiste de l’exécution du ballon a arrêté Robjilanco, a exécuté le lancement, mais Le but de Kochenkov a deviné l’intention et a dégagé le coup.

Un arrêt qui n’a pas été sans controverse puisque le gardien de but a avancé pour réduire l’espace. Cependant, eLe collègue hongrois Viktor Kassai ne l’a pas remarqué et le VAR n’est pas intervenu non plus.

Le VAR a eu une influence peu de temps après. Depuis la salle d’arbitrage vidéo, ils ont mis en garde contre les mains d’un joueur de football de Lokomotiv et Joao Felix cette fois, il n’a pas pardonné du point fatidique.

L’Atletico de Madrid se bat pour la deuxième place du Grgupo D – la première est déjà pour la Juventus – et accède aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les rojiblancos dépendent d’eux-mêmes et avec une victoire ils ont obtenu la position. Sinon, je devrais attendre le résultat de Bayer Leverkusen contre Vecchia Signora.