tris Maued, deux disqualifications multiples pour la ville d’Arzano

Voici les décisions du juge des sports concernant les mesures prises par les arbitres le week-end dernier. Amendes, disqualifications et avertissements pour le prochain tour du tour du groupe B de première catégorie:

COURSES DU 18 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 15,00 MAUED SPORT départ différé de la course.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

STASINO SALVATORE (QUATRIÈME)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PALLADINO ANDREA (SPORT MAUDE)

SANNINO ANDREA (SPORT MAUDE)

ESPOSITO SALVATORE (BAR SPORTIF)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ESPOSITO DIEGO (SPORT MAUDE)

PAPES SALVATORE (SAN FRANCESCO SOCCER)

CAIAZZO CIRO (INTERPIANURESE)

TIZZANO GIOVANNI (QUATRIÈME)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CARDINAL MARIEN (SPORT MAUDE)

MANNA ANTONIO (GARÇONS PIANURESE 2005)

WALLON FRANCESCO (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)

LUCARELLI FRANCESCO CIRO (SAN PIETRO NAPOLI)

GIACOMO EN POUDRE (BAR SPORTIVE)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 100,00 Les joueurs de CITY OF ARZANO 2019 à la fin du jeu ont participé à une bagarre incontrôlable et déroutante.

Euro 100,00 Les joueurs de PARATINA CHIAIANO ont participé à une bagarre incontrôlable et déroutante qui a eu lieu à la fin du match.

ENTRAÎNEURS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

PINZOLO CARLO (CHIAIANO PARATINA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

ABBATIELLO ANTONIO (CITTA DI ARZANO 2019) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif a menacé et insulté le DDG après son expulsion.

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

PELUSO GIUSEPPE (CITTA DI ARZANO 2019) avec un comportement déloyal et antisportif a été expulsé pour tentative de bagarre et mauvais langage. Après l’expulsion de l’extérieur du TMD, il a continué de menacer et d’insulter les membres de l’équipe adverse.

RUSSO GUGLIELMO (CHIAIAN PARATINA) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, il a essayé de déclencher une bagarre et a utilisé un langage mauvais et inapproprié.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

RICCIO GIORGIO (CAPRI)

FUSCO LUIGI (ARZANAIS AMÉRICAIN 1924)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DE LUCA EUGENIO (SANT’ANTIMO)

BORRELLI RENATO (LOGGETTA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ESPOSITO ANTONIO (VILLE D’ARZANO 2019)

SBRESCIA GIUSEPPE (VILLE D’ARZANO 2019)

RONGA ANTONIO (SANT’ANTIMO)

VALENTINO GENNARO (CAPRI)

SERRA MARIO (CHIAIANO PARATINA)

MEROLA GIUSEPPE (STELLA ROSSA DUEMILASEI)

MAZZONE EDUARDO (ARZANAIS AMÉRICAIN 1924)

CIMMINO FABRIZIO (LOGGETTA)

PAGANO ALESSANDRO (LOGGETTA)