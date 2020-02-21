tris Stella Rossa, encore pour Interpianurese, Anacapri et Boys

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, la récusation et la méfiance des Groupe B de première catégorie:
COURSES DU 15 / 2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES
CAPUANO ANGELO (RED STAR TWO THOUSANDS) suite à la notification de l’expulsion pour un double carton jaune, il a tenté de frapper le d.d.g. avec un coup de pied, n’étant arrêté que grâce à l’intervention de certains joueurs des deux équipes.
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
CARBONE ALESSANDRO (INTERPIANURESE)
VASTARELLA VINCENZO (STELLA ROSSA DUEMILASEI)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
IROLLO GIUSEPPE (INTERPIANURESE)
HAPPY LUIGI (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)
STEFANO PARLÉ (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)
MEROLA GIUSEPPE (STELLA ROSSA DUEMILASEI)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
PASSARO GIUSEPPE (INTERPIANURESE)
SANTARPIA FRANCESCO (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)
CRISCUOLO DANILO (RED STAR DEUX MILLIERS)
COURSES DU 16 / 2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
CARDINAL MARIEN (SPORT MAUDE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
VACCA GAETANO (GARÇONS PIANURESE 2005)
ZAVARESE GABRIELE (GARÇONS PIANURESE 2005)
RICCIO VIVIANO (VILLE D’ARZANO 2019)
GIANLUCA COPPOLA (CHIAIANO PARATINA)
FERRARA FRANCESCO (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
MUSETTA DANILO (MARIANUM 2016)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
LANDOLFO ERNESTO (SANT’ANTIMO)
RUSSO GUGLIELMO (CHIAIANO PARATINA)
FUR NUNZIO (BAR SPORTIF)
ESPOSITO GIOVANNI (ÉTATS-UNIS ARZANAIS 1924)
SILVESTRO ANTONIO (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)
GABRIELE INÉGALE (QUATRIÈME)