Troc entre la Juve et le PSG?

Les champions d’Italie et de France prévoient de se déplacer d’un côté à l’autre.

Au cours des dernières heures, une rumeur a commencé à fleurir dans la presse italienne qui pourrait également chauffer le marché français.

#Calciomercato | #Juventus et #Psg vicini à chiudere lo scambio #Kurzawa – #DeSciglio https://t.co/dKhx0juxGv

– Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 24 janvier 2020

Et c’est que la Juventus et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par un troc de latéraux pour la seconde moitié de saison. Ce serait un échange de De Sciglio contre Kurzawa, au fur et à mesure que Gianluca Di Marzio avance.

L’intention des deux parties serait un accord permanent au lieu d’une mission, puisque le contrat de Kurzawa avec les Parisiens expire cet été. Pour les Italiens, ceux de Tuchel devront mettre un montant supplémentaire pour compenser le fait que leur contrat reste en vigueur jusqu’en 2022.