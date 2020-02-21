trois absences A.Baiano, bis Casamarciano et Mercogliano

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, la récusation et la méfiance des Groupe D de première catégorie:
COURSES DU 15 / 2/2020
MANAGERS
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 4 / 3/2020
IANDOLO LUCA (PARC AQUILONE)
MASSAGE
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 27/2/20/20
NOCERA CARMINE (BANZANO MONTORO)
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DE VIVO FRANCESCO (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
GRASSIA SIMONE (MERCOGLIANO 1999)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
SERINO FRANCESCO (ABELLINUM CALCIO 2012)
VITTORIA GIUSEPPE (ATLETICO BAIANO)
MASSIMILIANO FOX (MERCOGLIANO 1999)
MENCHERINI CARMINE (BARONISSI POLYPORTPORT)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
DONATO CANTELMO (ATLETICO BAIANO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
LIPPIELLO GIANLUCA (BAIAN ATHLETIC)
COLASANTE ALBERICO (PROSANGIORGESE)
DE VIVO FRANCESCO (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
GIGI MASSIMO (ÉCOLE STRIANO SOCCER)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
IANDOLI ALFREDO (ABELLINUM CALCIO 2012)
DAVANZO GIUSEPPE (ATLETICO BAIANO)
DE STEFANO LUIGI (BANZANO MONTORO)
OLIVE PIERFRANCESCO (BANZANO MONTORO)
MELLONE CARMINE (INTERCAMPANIA)
REGA VITTORIO (MERCOGLIANO 1999)
ACQUAVIVA OSVALDO (SALERNO OLYMPIQUE)
BUONOMO ANTONIO (SALERNO OLYMPIQUE)
BERARDINO MANLIO (PARC AQUILONE)
BELLADONNA VINCENZO (ÉCOLE STRIANO SOCCER)
COURSES DU 16 / 2/2020
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
BARON CARLO (CASAMARCIANO)
SPANO ANGELO (CASAMARCIANO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
PREZIUSO ANDREA (LUPO FIDELIS)
CRIMALDI DOMENICO (DOMICELLE SPORTIVE)
GIUGLIANO FELICE (DOMICELLE SPORTIVE)