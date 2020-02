Trois choses que Barcelone doit faire contre Napoli en Ligue des champions

Les dirigeants actuels de la Liga, le FC Barcelone, ont une semaine exigeante devant eux avec deux matchs difficiles. Tout d’abord, un voyage au Stadio San Paolo où les Catalans affrontent un test difficile contre Napoli, vainqueur de deux titres de Serie A en huitièmes de finale de Ligue des champions. Puis, cinq jours plus tard, El Clasico arrive, le jeu qui paralyse le monde pendant 90 minutes.

Ces rivaux seront étudiés à l’infini cette semaine, mais concentrons-nous d’abord sur le prochain match en Italie et sur ce que le Barça doit faire contre Naples.

Photo de Rico Brouwer / Soccrates / .

Le milieu de terrain est le facteur le plus crucial pour le jeu de Barcelone, si le milieu de terrain est mobile, fort, rapide et surtout dominant, alors vous feriez mieux de parier que le côté azulgrana va gagner. Depuis la nomination de Quique Setien comme entraîneur-chef, le milieu de terrain est devenu de plus en plus puissant au fil des matchs. Les hommes au centre du peloton doivent continuer sur cette piste pour goûter au succès en Italie.

Lors de leur dernière sortie, qui s’est terminée par une victoire 5-0 sur Eibar au Camp Nou, le milieu de terrain Arthur a été l’un des joueurs les plus remarquables avec son but, son jeu de position, le déclenchement d’attaques et son œil pour des passes parfaites. Arthur et le reste du milieu de terrain devront être à leur meilleur pour déconstruire ce côté de Naples.

Photo d’Antonio Balasco / KONTROLAB / LightRocket via .

Même si Barcelone connaît une saison irrégulière, perdant plus de points qu’elle ne le devrait en championnat espagnol, Naples est encore plus instable et les Catalans doivent en profiter. Avec seulement neuf victoires sur les 16 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Italiens sont toujours à la recherche de leur identité et de leur système avec le nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. Leur défense n’a pas été la plus solide ces derniers temps, après avoir concédé un énorme 35 fois et que cette statistique lente est un drapeau rouge sachant que Lionel Messi et Antoine Griezmann seront les hommes à l’avant, qui vont certainement participer au massacre mardi soir. .

Photo de Matteo Ciambelli / NurPhoto via .

San Paolo est toujours un terrain difficile à jouer, surtout si c’est une soirée européenne. Les supporters jouent un rôle dans le jeu, encourageant continuellement leur équipe tout en sifflant les adversaires. À domicile, Napoli a intimidé Liverpool et la Juventus cette année, battant les deux rivaux devant leurs propres supporters. Les supporters créent une atmosphère immense et Barcelone ne doit pas laisser la pression monter, car une petite erreur pourrait coûter un but. Une attention complète est nécessaire de la part des hommes de Setien du début à la fin s’ils souhaitent rentrer chez eux avec des visages de joie.