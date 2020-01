Trois choses que nous avons apprises de Barcelone 1-0 Grenade

Quique Setien a vu ses nouveaux joueurs travailler dur depuis qu’il a succédé à Ernesto Valverde, ordonnant une double session lors de sa première journée complète et appelant ses joueurs à l’entraînement avant le match de dimanche.

Son influence était apparente lors de son premier match en charge contre Grenade dimanche. Setien a parlé ouvertement de l’importance de la possession et le Barça a monopolisé le ballon, détenant 82,6% de possession et enregistrant 1005 passes. C’est le plus de possession qu’ils détiennent dans un match depuis 2011 sous Pep Guardiola.

82,6% – Le Quique Setién de @ Barcelona est devenu le deuxième entraîneur avec le taux de possession le plus élevé dans un match @LaLigaEN depuis au moins 2005/06, après Pep Guardiola (84% contre Racing de Santander en 2011 et 83,9% contre Levante en 2011). Première. pic.twitter.com/A5FSdHyGCn

– OptaJose (@OptaJose) 19 janvier 2020

C’était une performance qui offrira un réel optimisme pour l’avenir que le Barça puisse redécouvrir son identité sous Setien, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour l’homme de 61 ans.

Pour toute leur possession, Barcelone n’a pas créé trop d’opportunités claires et a été aidé par le limogeage de l’Allemand Sanchez en seconde période.

Le but, quand il est venu, valait la peine d’attendre. Lionel Messi a terminé avec brio un excellent mouvement d’équipe pour donner à Setien une première victoire et renvoyer l’équipe en haut de la table.

Riqui Puig avait été prévenu toute la semaine pour obtenir ses premières minutes de la Liga de la saison dimanche et cela s’est donc avéré. Le joueur de 20 ans est entré à la 71e minute pour Ivan Rakitic et a profité d’un camée brillant.

Le milieu de terrain a déclaré après le match que Quique Setien lui avait dit d’être “audacieux” et “pressé haut” et il a exécuté les instructions de son manager à la perfection et a joué un rôle clé dans l’objectif.

Puig a remporté le ballon en haut du terrain de Victor Diaz puis l’a remis à Sergio Busquets pour retrouver Lionel Messi.

Quique Setien a fait l’éloge de Puig après la victoire en disant qu’il «lisait bien le jeu», tandis que Busquets a déclaré que le jeune a «beaucoup de qualités» et «peut nous en donner beaucoup».

La confiance du nouveau manager en Puig est assez évidente et nous devrions voir beaucoup plus de milieu de terrain d’ici la fin de la saison.

On a beaucoup parlé de la forme de Sergio Busquets cette saison et il a même été laissé sur le banc à plusieurs reprises sous Ernesto Valverde.

Cependant, il était de retour à son meilleur niveau sous Setien dimanche, complétant 142 de ses 157 passes, soit plus que toute l’équipe de Grenade.

Nous savons déjà à quel point Busquets pense de Setien, grâce au maillot qu’il a remis au manager avec un message faisant l’éloge de son style de jeu, et semble prêt à prospérer sous l’ancien patron du Betis.

Busquets a déclaré après le match qu’il était resté avec de “bons sentiments” à la suite de la victoire de dimanche et qu’il semble être l’un des grands gagnants de la nomination de Setien.