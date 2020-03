Trois choses que nous avons apprises de Barcelone 1-0 Real Sociedad

Barcelone semblait se diriger vers un match nul 0-0 dommageable jusqu’à ce que VAR intervienne tard pour faire basculer le jeu en faveur des hôtes et leur remettre les trois points.

Le seul but du match est venu du point de penalty après que Robin Le Normand ait été pénalisé pour le handball lors d’un défi avec Clément Lenglet dans la surface.

C’était une faute qui semblait passer inaperçue à peu près tout le monde à l’époque, mais certainement pas Gerard Pique qui s’est plaint à l’arbitre et un peu plus tard, VAR a décidé qu’il avait un point.

Photo par Alex Caparros / .

Messi est venu avec les marchandises sur place pour donner au Barca l’avantage avec seulement neuf minutes de temps normal restant, mais les hôtes ont eu la chance de ne pas concéder de pénalité tout de suite après.

Antoine Griezmann a semblé pousser Nacho Monreal alors qu’il fonçait dans la surface, mais cette fois, aucune pénalité n’a été infligée et le Barça a réussi à tenir le coup pour voir la victoire.

Le Barça a vu les décisions de la VAR aller contre eux cette saison, en particulier lors du match nul 2-2 à Anoeta en décembre, mais cette fois-ci, il avait des raisons de remercier la technologie.

C’est un très bon résultat contre une Real Sociedad très talentueuse qui renvoie le Barça au sommet, mais il ne fait aucun doute qu’ils avaient besoin d’un peu de fortune au Camp Nou samedi.

Martin Braithwaite a fait son premier départ à Barcelone contre la Real Sociedad et a fait une démonstration animée en attaque pour l’équipe de Quique Setien.

Le rythme de l’international danois et sa volonté de courir derrière ont créé un danger, et il a forcé le gardien Alex Remiro à effectuer deux bonnes arrêts avec des tirs au but.

Braithwaite était une véritable menace pour le Barça, certainement beaucoup plus dangereux qu’Antoine Griezmann qui avait un autre match tranquille et n’a toujours qu’un seul but en Liga en 2020.

Martin Braithwaite a réalisé 3 tirs au premier semestre contre la Real Sociedad, aucun joueur sur le terrain n’en a pris plus.

Autant de coups que Messi et Griezmann réunis. pic.twitter.com/b7pHNH6qRg

– Statman Dave (@StatmanDave) 7 mars 2020

Les performances de Braithwaite suggèrent qu’il pourrait bien rester dans le XI, et il semble également avoir conquis les fans et gagné la confiance de Lionel Messi pendant son bref séjour au club.

Deux fois dans la première mi-temps, il a été joué derrière par le capitaine, et les chaleureux applaudissements des supporters locaux lorsqu’il a été remplacé étaient mérités.

La victoire de Barcelone sur la Real Sociedad signifie que les champions reviennent en haut du tableau en Espagne et remettent la pression sur le Real Madrid.

Los Blancos fera face à un test difficile dimanche soir quand ils affronteront le Real Betis au stade Benito Villamarín, et ils doivent gagner pour faire sortir le Barça de la première place.

Les Betis ne sont pas exactement en grande forme et ont disputé six matchs sans victoire depuis qu’ils ont battu la Real Sociedad 3-0 à domicile en janvier.

Pourtant, ils ont donné au Barca une véritable bataille il y a quelques semaines, finissant par descendre 3-2, et sauront qu’ils peuvent être entraînés dans une relégation s’ils ne peuvent pas changer leur forme.