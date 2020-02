Trois choses que nous avons apprises de Barcelone 2-1 Getafe

Barcelone a subi une autre blessure samedi alors que Jordi Alba boitait après 22 minutes avec une tension à l’aine qui le garderait probablement hors de combat un peu.

Junior Firpo était l’homme pour le remplacer et a décroché sa première passe décisive de la saison avec la passe de Sergi Roberto pour marquer le deuxième but de Barcelone.

L’arrière gauche aurait dû en avoir un autre aussi. Il a créé Antoine Griezmann pour une grande chance mais a vu le Français flamboyer sauvagement au-dessus de la barre depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Junior a pris la parole après le match et a clairement indiqué qu’il ferait de son mieux pour revendiquer une place de départ alors qu’Alba est sur la touche.

«Je suis prêt pour les matchs à venir, et ce sera un grand mois pour le club. Plus je jouerai, plus je serai confiant, mais je veux profiter de chaque occasion. »

Le joueur de 23 ans a toujours semblé être l’un des gagnants de la nomination de Quique Setien, étant donné qu’ils avaient travaillé ensemble au Real Betis, et il sera intéressant de voir comment il s’en sort s’il commence des matchs cruciaux contre Napoli et le Real Madrid .

Angel Rodriguez avait été lié à plusieurs reprises à un déménagement à Barcelone avant le match de samedi alors que les géants catalans cherchaient à se couvrir avant les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembele.

Le joueur de 32 ans n’est disponible que pour 10 millions d’euros et a connu une saison décente pour Getafe, marquant 10 buts en 21 matches de championnat.

Sa dernière apparition est venue dans un style samedi au Camp Nou alors qu’il produisait une volée coussinée pour diriger le centre de Jaime Mata devant Marc-André ter Stegen et remettre Getafe dans le match.

Il a presque marqué encore quelques minutes plus tard, mais a été démenti par un autre grand gardien de but de Marc-Andre ter Stegen.

Le président de Getafe, Miguel Torres, a déclaré avant le match que Barcelone ne lui avait pas dit vouloir signer Angel, mais le but de l’attaquant au Camp Nou pourrait aider à gagner un déménagement chez les géants catalans.

Lione Messi n’a pas réussi à retrouver le fond du filet samedi, ce qui signifie que c’est maintenant quatre matchs de suite pour le GOAT, sa pire sécheresse en Liga depuis 2014, mais cela n’a vraiment pas d’importance car il a toujours fait toute la différence.

Le capitaine a préparé Antoine Griezmann pour le premier but avec une brillante passe en une touche qui a envoyé le Français avec seulement le gardien à battre.

Cela fait maintenant six passes décisives lors de ses trois derniers matchs de championnat, et il a également eu plus de tirs, de prises de contrôle et créé plus de chances que quiconque:

Le match de Lionel Messi en chiffres contre Getafe:

• La plupart des coups (6)

• La plupart des take-ons réalisés (5)

• Plus de fautes communes gagnées (5)

• La plupart des chances créées (3)

• La plupart des tirs cadrés (2)

Une passe décisive dans chacun de ses six derniers matchs en Liga. pic.twitter.com/33jBAoquOC

– Squawka Football (@Squawka) 15 février 2020

Le patron de Getafe, Jose Bordalas, a mis le doigt sur la tête avec ses commentaires après le match: “Nous avons perdu le match en huit minutes, à cause de l’inspiration du meilleur joueur du monde qui est Messi.”

Le manque de buts de Messi est un peu curieux, mais il était toujours le meilleur joueur du Barça sur le terrain contre Getafe, et vous sentez qu’il ne faudra pas longtemps avant de retrouver le fond du filet.