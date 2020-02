Trois choses que nous avons apprises de Barcelone 2-1 Levante

Ansu Fati a marqué deux buts en deux minutes pour envoyer Barcelone sur le chemin de la victoire contre Levante et apaiser ses sceptiques après un sort stérile devant le but.

Le jeune n’a pas marqué en Liga depuis plus de quatre mois, depuis qu’il a fait irruption sur la scène avec des frappes contre Osasuna et Valence, mais a de nouveau montré sa qualité devant le but.

Le premier est venu d’une passe tout simplement magnifique de Lionel Messi et a vu l’adolescent garder son sang-froid pour placer le ballon entre les jambes d’Aitor Fernandez avec une finition confiante.

Son deuxième but a été à nouveau créé par Messi, même si cette fois la finition n’était pas aussi douce. Aitor aurait probablement dû le garder à l’extérieur mais encore une fois le ballon est entré entre ses jambes et dans le fond du filet pour un autre record.

Il est facile d’oublier parfois que Fati n’a que 17 ans. Il est déjà devenu le plus jeune buteur du Barça en Liga cette saison ainsi que le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions.

Il a parlé brièvement après le match de sa saison comme étant un «rêve» et souhaitant continuer à apprendre et à s’améliorer. Il a désormais cinq buts en 2019-20 et son doublé contre Levante devrait lui donner un gros coup de pouce.

Nelson Semedo est un autre joueur qui profite de la vie sous Setien et a eu un bon match à l’arrière droit contre Levante, produisant l’une de ses meilleures performances sous un maillot du Barça.

L’international portugais était une menace constante sur le côté droit, créant des chances pour ses coéquipiers et se rapprochant d’un but pour voir un effort féroce fracasser contre les boiseries.

Photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / .

Sa performance l’a vu faire l’éloge de Setien après le match lors de sa conférence de presse d’après-match. Le patron de Barcelone était satisfait de son affichage défensif et estimait également qu’il utilisait bien l’espace en attaque.

C’est le type de démonstration qui peut convaincre Setien que Semedo devrait être son arrière droit de premier choix, et il espère maintenant une prolongation de jeu dans le côté.

Le score de 2-1 suggère que ce fut un match serré, mais vraiment Barcelone aurait dû être hors de vue avant que Ruben Rochina ne recule un but tardif.

Setien a parlé après la victoire de son inquiétude concernant la perte de contrôle de l’équipe et a admis que le match aurait pu finir “8-2 ou 8-3”.

Lionel Messi a réussi 10 tirs au but, pour enchaîner ses 11 contre Leganes en Copa del Rey, mais n’a pas réussi à trouver le fond du filet.

Cependant, ses deux passes décisives pour Fati signifient qu’il est maintenant en tête des palmarès des passes décisives et des buts en Liga.

Messi n’était pas le seul à gâcher de bonnes chances pour les hôtes. Antoine Griezmann et Fati ont tous deux perdu des occasions, tandis que Semedo s’est vu refuser un superbe but par la barre transversale. Notre vieil ami avait lui aussi presque atteint son objectif dans un corner mais il avait raté de quelques centimètres.

Le gaspillage de Barcelone et le désir de continuer à pousser en avant ont permis à Levante de marquer et s’ils avaient marqué plus tôt, cela aurait pu être un match différent. Paco Lopez a estimé que son équipe aurait pu prendre un point, mais leur performance a montré que Setien avait encore beaucoup de travail à faire.