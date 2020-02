Trois choses que nous avons apprises de Barcelone 5-0 Eibar

Personne ne s’inquiétait vraiment de la sécheresse de Lionel Messi (même si c’était la pire depuis 2014), d’autant plus que le GOAT est entré dans le match de samedi avec six passes décisives lors de ses trois derniers matchs de championnat, et il n’a pas tardé à retrouver sa touche de buteur. .

Le premier est arrivé après 14 minutes et valait la peine d’attendre. Le capitaine a musqué Anaitz Arbilla puis a soulevé le ballon au-dessus de Marko Dmitrovic. Deux autres finitions composées l’ont vu terminer son tour du chapeau avec seulement 40 minutes au compteur.

Messi étant Messi, il a ensuite ajouté un quatrième pour faire bonne mesure dans les dernières minutes pour porter son bilan à la saison à 23 dans toutes les compétitions. Il a également cinq points d’avance sur Karim Benzema dans la course pour le Pichich, bien qu’il ait raté le début de la saison.

Les buts sont arrivés au bon moment pour Messi et Barcelone, qui font face à une semaine cruciale avec des matchs à l’extérieur contre Napoli en Ligue des champions et le Real Madrid en Liga à venir.

Quique Setien a déclaré après le match que la victoire était “juste ce qu’il fallait”, et il espère que la GOAT pourra continuer à produire les marchandises au cours d’une semaine charnière pour l’entraîneur et le club.

Barcelone a enduré une autre semaine chaotique avec des allégations selon lesquelles le président Josep Maria Bartomeu aurait engagé une entreprise pour discréditer certains de ses joueurs et légendes du club en ligne.

Le président a publiquement nié toutes les allégations, mais il ne fait aucun doute que la hiérarchie du club a connu une autre mauvaise semaine dans une saison de plus en plus difficile.

Le Camp Nou a clairement exprimé ses sentiments pendant le match. Des mouchoirs blancs ont été agités par les fans et des chants ont appelé Bartomeu à démissionner.

Le conseiller de Bartomeu, Jaume Masferrer, aurait été suspendu vendredi après une réunion du conseil d’administration, et il semblerait que Bartomeu ressent la pression et envisage de convoquer des élections anticipées.

Les retombées du BarcaGate devraient continuer la semaine prochaine, mais les fans de Barcelone ont clairement exprimé leur sentiment envers le président.

L’arrivée de Martin Braithwaite en tant que signature d’urgence de Barcelone après que Ousmane Dembele a été exclu pour six mois a été un choc, mais l’international danois a fait une impression instantanée sur ses débuts samedi.

Performance d’équipe incroyable. Fiers de porter ce maillot et d’obtenir la victoire lors de mon premier match ⁣

⁣

Merci à tous les fans pour leur accueil chaleureux ❤️ pic.twitter.com/00P9MCTWWE

– Martin Braithwaite (@MartinBraith) 22 février 2020

Le joueur de 28 ans n’a obtenu que 20 minutes mais a marqué deux buts, il sera probablement déçu de ne pas avoir marqué et mérité les éloges de Quique Setien et Ivan Rakitic après le match.

Setien a dit qu’il pense que Braithwaite se révélera être “une signature extraordinaire” et “aidera grandement l’équipe”, tandis que Rakitic a déclaré “qu’il va contribuer et qu’il est un bon gars”.

Pendant ce temps, Braithwaite a plaisanté après le match à propos de ne pas vouloir laver son kit après avoir serré Messi dans ses bras et comment le capitaine “a essayé de me mettre à l’aise et a cherché à me trouver avec ses passes”.

La signature du joueur de 28 ans cette semaine a été une surprise et a déjà suscité de nombreuses critiques, donc c’était bien de le voir s’amuser lors de sa première apparition au Barça.