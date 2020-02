Trois choses que nous avons apprises de l’Athletic 1-0 Barcelona

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le tirage au sort de la demi-finale de la Copa del Rey aura lieu sans Barcelone ni le Real Madrid.

Los Blancos a subi une défaite surprise 4-3 face à la Real Sociedad dans un thriller au Santiago Bernabeu, tandis qu’un dernier but Inaki Williams a largué le Barça à San Mames.

L’objectif met fin à la décennie de domination de Barcelone dans la compétition. Les géants catalans sont en finale depuis six ans et ont atteint les neuf dernières demi-finales consécutives.

Barcelone aurait peut-être traversé aussi si le format de la compétition n’avait pas été changé pour une affaire unijambiste. Les hommes de Quique Setien sont assez redoutables au Camp Nou et auraient imaginé leurs chances de renverser un déficit de 1-0.

Cependant, ce n’est plus le cas et la victoire de l’Athletic complète une sélection de demi-finale improbable qui comprend également les Mirandes, Grenade et Real Sociedad de deuxième niveau.

Il y a déjà eu beaucoup de surprises dans la Copa del Rey 2019-2020. L’Atletico Madrid a été battu par Cultural Leonesa, tandis que Mirandes a désormais battu Celta Vigo, Séville et Villarreal.

La structure précédente signifiait que les bouleversements dans la compétition de coupe d’Espagne étaient rares, mais le nouveau format a apporté beaucoup de chocs et signifie que le trophée ne sera pas levé par l’un des poids lourds espagnols cette saison.

Gerard Pique a clopiné dans la seconde moitié du match pour remettre Quique Setien encore une autre inquiétude avant certains matchs cruciaux.

L’arrière central s’est entraîné dans le gymnase avant le match en raison d’une fièvre, mais son dernier coup sera inquiétant même si lui et Setien l’ont minimisé après le match.

La blessure est survenue alors qu’il a perdu dans une course avec Inaki Williams, a transporté l’attaquant au gazon, ramassant une réservation et une blessure en même temps. Le joueur de 33 ans compte désormais 15 réservations pour la saison à partir de 28 apparitions.

Photo de Quality Sport Images / .

Piqué a maintenant le temps de se reposer car il n’est pas disponible pour le week-end en raison de la suspension de toute façon, laissant Setien avec seulement 14 joueurs seniors de la première équipe en forme disponibles pour le voyage vers le Real Betis.

Samuel Umtiti devrait associer Clement Lenglet à l’arrière central du Benito Villamain, tandis que Ronald Araujo du Barca B pourrait être appelé dans l’équipe comme remplaçant.

Setien va prier pour que ses défenseurs traversent le match indemnes, car toute blessure le laissera sérieusement manquant d’options et soulignera une fois de plus quelle décision à courte vue c’était d’envoyer Jean-Clair Todibo en prêt au milieu de la saison.

Bien que Barcelone puisse tirer des bénéfices de la défaite, il y a des signes de changement définitifs sous Setien et la performance à l’extérieur était bonne, cela laisse le club face à une saison sans trophée.

La sortie du Real Madrid aux mains de la Real Sociedad avant le coup d’envoi aurait fait du Barça le favori pour continuer et gagner le tournoi avant que l’Athletic ne mette fin à ses espoirs.

Photo de Quality Sport Images / .

La défaite signifie que le Barça doit désormais se concentrer sur la Liga et la Ligue des champions. Les champions ont perdu trois points de retard sur Madrid en tête du classement espagnol et ont connu un match difficile contre le Betis dimanche.

Pendant ce temps, en Ligue des champions, Napoli s’améliore. La Serie A a connu une saison difficile mais a remporté ses trois derniers matchs consécutifs contre la Lazio, la Juventus et la Sampdoria

Setien n’a pas été trop bouleversé par la défaite, insistant sur le fait que c’était un pas dans la bonne direction après le match, tandis que Piqué a fait écho à ces pensées et a déclaré que l’équipe s’améliorait et s’habituait à la vie sous le nouveau manager.

La défaite de Copa jeudi allège la charge de travail de Barcelone, car la demi-finale est une affaire à deux jambes, et signifie que l’équipe peu profonde de Setien peut désormais se concentrer sur ses priorités pour le reste de sa campagne.