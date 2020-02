Trois choses que nous avons apprises de Napoli 1-1 Barcelone

Barcelone est entré dans le match de mardi sans Luis Suarez, Ousmane Dembele, Jordi Alba et Sergi Roberto en raison d’une blessure, puis a perdu Sergio Busquets et Arturo Vidal à la suspension.

Leur manque de force en profondeur a déjà été démontré cette saison, mais l’absence des deux milieux de terrain sera un coup dur pour le match retour et suggère qu’un milieu de terrain d’Ivan Rakitic, Frenkie de Jong et Arthur est inévitable.

Quique Setien priera pour qu’aucun de ses milieux de terrain ne se blesse avant le match retour et espérera également qu’un coup de cheville tardif à Gerard Pique ne sera pas trop grave, en particulier avec El Clasico.

Le manager de Barcelone a déclaré après le match qu’il s’attendait à ce que Jordi Alba et Sergi Roberto soient en forme pour affronter Napoli au Camp Nou et que les deux puissent également figurer dans le match. Junior Firpo a connu une période difficile au Stadio San Paoloi, tandis qu’Ivan Rakitic était pauvre et a été accroché au début de la seconde moitié.

Barcelone a eu du mal à causer des problèmes à Napoli lors d’une première mi-temps piétonne à Naples qui a vu les hôtes entrer à la pause grâce à l’effort de curling de Dries Mertens.

Gennaro Gattuso a parlé de Barcelone après le match et a déclaré: “ils ne nous ont pas fait de mal, cela a à peine chatouillé” en ce qui concerne le jeu offensif des visiteurs.

Pourtant, l’équipe de Setien était meilleure en seconde période et a capté un but décisif à l’extérieur d’Antoine Griezmann qui les laisse comme favoris pour passer en quart de finale de la compétition.

Le Français a réussi un beau coup d’équipe après le bon travail de Sergio Busquets et Nelson Semedo pour marquer son 14e but de la saison pour Barcelone toutes compétitions confondues.

Antoine Griezmann a désormais marqué autant de buts en carrière en Ligue des champions que Luis Suárez, Paul Scholes, Gonzalo Higuaín et Luís Figo (24).

Barcelone saisit le but à l’extérieur. pic.twitter.com/64wOzpgz9z

– Squawka Football (@Squawka) 25 février 2020

Assez incroyablement, le but de Griezmann l’a vu devenir le premier joueur du Barça, autre que Lionel Messi, à marquer un but à l’extérieur dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis Neymar en 2015. C’est une statistique révélatrice et qui met en évidence les difficultés du Barca à l’extérieur de la compétition.

Le mauvais record de Barcelone à l’extérieur en Europe aurait pu se poursuivre mardi sans une autre bonne performance de leur gardien de but.

L’international allemand ne pouvait que rester debout et gawp car Mertens avait beaucoup trop de temps et d’espace pour boucler un superbe tir dans le coin supérieur pour l’ouvreur, mais s’est avéré autrement impénétrable.

Photo de Francesco Pecoraro / .

Napoli a encore marqué trois fois après ce but (par rapport à celui de Barcelone) mais n’a pas réussi à dépasser Ter Stegen. Il a été rapide sur sa ligne pour empêcher Jose Callejo de reprendre la tête de Naples peu de temps après l’égalisation et a également bien fait de nier Lorenzo Insigne et Arkadiusz Milik.

Ter Stegen a parlé à Mundo Deportivo avant le match de son contrat et a déclaré qu’il n’était pas pressé de signer un nouvel accord, même s’il est heureux à Barcelone. Le manque de planification du club a déjà été mis en évidence cette saison et le sera encore s’ils ne l’inscrivent pas bientôt.