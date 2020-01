Trois choses que nous avons apprises de Valence 2-0 Barcelone

Marc-André ter Stegen a de nouveau sauvé Barcelone samedi, même si le meilleur gardien du monde n’a pas pu empêcher son équipe de glisser vers la défaite.

Il n’est plus surprenant de voir l’éclat de Ter Stegen, même si ce fut un peu un choc d’apprendre que son penalty de Maxi Gomez était son premier en Liga.

Il a également déjoué Gomez à nouveau, et Francis Coquelin et Kevin Gameiro dans une ouverture très occupée de 45 minutes.

Valence a marqué deux points, en a vu un autre exclu tardivement par VAR, mais pourrait en avoir un peu plus sans Ter Stegen.

La défense de Barcelone est vulnérable depuis un certain temps et le reste, en particulier loin de chez soi. Pourtant, le Barça ne peut pas continuer à compter sur son gardien de but pour produire des héros chaque semaine s’il veut réussir sa saison.

Luis Suarez a suscité de nombreuses critiques cette saison, et à juste titre parfois, mais il était toujours assez bon pour mettre le ballon dans le fond du filet et a été manqué depuis qu’il a été passé sous le couteau plus tôt ce mois-ci.

Barcelone a joué trois matchs sous Setien sans Suarez et a eu du mal à marquer dans chacun d’eux. Lionel Messi s’est emparé d’un but en retard contre Grenade, Antoine Griezmann a marqué un doublé contre Ibiza mais les buts se sont taris contre Valence.

Lionel Messi a fait de son mieux, avec 11 des 14 tirs du Barça pendant le match, tandis qu’Antoine Griezmann et Ansu Fati semblaient tous deux un peu perdus.

Barcelone devrait signer un numéro 9 avant la fin de la fenêtre de transfert et sur cette preuve, c’est probablement une bonne idée. Des dizaines de noms ont déjà été mentionnés, mais le Barça doit se déplacer avec la fenêtre qui doit fermer vendredi.

L’arrivée de Quique Setien à Barcelone a été une bouffée d’air et a apporté un regain d’optimisme à un club qui en avait marre de Ernesto Valverde.

Il y a eu beaucoup de sourires autour de Barcelone lors des deux premiers matchs de Setien, mais ceux-ci auront tourné les sourcils samedi après que le nouveau patron ait subi sa première défaite.

Encore une fois, il y avait beaucoup de possession du Barca, mais encore une fois très peu de pénétration ou de créativité, et pour la première fois sous Setien, aucun objectif non plus.

À part Lionel Messi, ils ressemblaient rarement à des buts et cette fois-ci, ils ont été punis par Valence qui en a marqué deux mais aurait vraiment pu en avoir quelques autres.

Setien a déclaré après le match “personne n’aime ce que nous avons vu aujourd’hui” et a également critiqué les “passes sans signification” de son équipe à Mestalla.

Le nouveau patron a également expliqué comment il avait beaucoup à faire, et il est clair que Barcelone mettra du temps à mettre en œuvre la marque de football de Setien. Certains des premiers signes ont été bons, d’autres moins bons, mais la patience est la clé en ce moment.