Trois choses que nous avons apprises du Real Betis 2-3 Barcelona

Lionel Messi n’a peut-être pas trouvé le fond du filet contre le Real Betis, mais il s’est tout de même révélé absolument crucial en aidant les trois buts de Barcelone.

Frenkie de Jong a terminé la première étape délicate avant de mettre en place Sergio Busquets et Clement Lenglet à partir de deux coups francs.

Tout cela signifie qu’il a maintenant 11 passes décisives en Liga pour la saison, le gardant en tête des palmarès et quatre à l’écart de son plus proche challenger.

Messi a maintenant cinq passes décisives lors de ses trois derniers matchs du Barça, mais curieusement aucun objectif, une véritable sécheresse selon les normes GOAT.

Ce n’est pas par manque d’essayer non plus. Il avait trois tirs cadrés mais n’a pas pu battre Joel Robles et a même failli répliquer le brillant effort de la saison dernière contre le Betis pour le voir éclater.

Les statistiques indiquent que Messi a maintenant réussi 27 tirs consécutifs sans marquer, une séquence curieuse et qui ne durera sûrement pas plus longtemps.

Barcelone était sans Gerard Piqué suspendu contre Betis, ce qui signifie que Clément Lenglet et Samuel Umtiti ont commencé au défenseur central et ont passé une soirée mouvementée.

Lenglet en particulier était impliquée dans absolument tout. Il a concédé le penalty dans les 10 premières minutes pour un handball mais a ensuite été impliqué dans l’égalisation de De Jong.

La superbe passe arrière défensive du défenseur central a propulsé le Néerlandais dans la moitié de terrain du Betis mais était à quelques centimètres d’être intercepté par Emerson.

Les choses se sont encore améliorées pour Lenglet en deuxième mi-temps en rentrant chez lui à Barcelone le troisième de la soirée, et ce qui s’est avéré être le gagnant, à la 72e minute.

Photo par Aitor Alcalde / .

Pourtant, il y avait encore plus de drame à venir puisque Lenglet a été expulsé sept minutes plus tard après avoir ramassé un deuxième carton jaune pour une faute sur Joaquin.

Heureusement pour Barcelone, les visiteurs ont réussi à voir le match, mais le carton rouge signifie que Lenglet va maintenant purger une suspension. Setien pourra accueillir Pique la prochaine fois et il sera probablement associé à Umtiti.

Frenkie de Jong s’est bien installé à Barcelone après son départ de l’Ajax, mais sans vraiment produire le genre d’excellence durable qui a fait de lui une telle star du côté néerlandais.

Le milieu de terrain a déclaré toute la saison lors d’entretiens qu’il estimait qu’il avait plus à donner à Barcelone, et s’est peut-être donné de manière révélatrice 6 sur 10 récemment lorsqu’on lui a demandé d’évaluer sa saison jusqu’à présent.

Pourtant, il ne fait aucun doute que De Jong sera plus heureux de sa vie après la victoire de dimanche. Le joueur de 22 ans a réalisé une belle performance au Benito Villamarin et l’a complété avec le genre de but que vous n’allez pas vous lasser de regarder facilement.

De Jong a pris la parole après le match et a dit qu’il pensait que c’était “l’un de mes meilleurs matchs après avoir souffert un peu” et il semblait s’amuser contre le Betis. Que cela continue longtemps.