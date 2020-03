Trois choses que nous avons apprises du Real Madrid 2-0 Barcelone

Barcelone aurait pu s’écarter de cinq points de la Liga avec une autre victoire au Santiago Bernabeu, mais a plutôt été renversé par le Real Madrid.

Bien sûr, la course au titre n’est pas encore terminée, l’équipe de Quique Setien n’est qu’à un point de retard avec 12 matchs à jouer, mais c’est définitivement un avantage pour le Real Madrid après El Clasico.

En regardant la saison jusqu’à présent et comment le Barça et le Real Madrid ont tous deux joué, vous vous attendez à ce que les deux équipes perdent plus de points d’ici la fin de la saison.

Barcelone a moins de marge d’erreur et il reste encore des matchs difficiles, à commencer par une visite de la Real Sociedad samedi au Camp Nou.

Les champions ont également l’Atletico Madrid à domicile le mois prochain et ont encore des voyages à l’extérieur potentiellement difficiles à Séville et au Celta Vigo à négocier.

Le Real Madrid a également quelques appareils d’essai. Ils sont au Betis ensuite et il reste encore la Real Sociedad, Valence et Getafe à jouer.

Quique Setien a clairement indiqué qu’après le match, il s’attend à plus de rebondissements dans la course au titre qui semble désormais prête à tomber.

Barcelone s’est dirigé vers le Bernabeu avec un record brillant sur ses rivaux qui les avaient vus remporter six de leurs huit dernières visites dans la capitale espagnole.

L’équipe de Setien semblait prête pour un autre bon résultat à la mi-temps avec un match sans but, mais leur décennie de domination a pris fin en seconde période.

Les visiteurs verront également leurs chances manquées dans les 45 premières minutes. Lionel Messi, Arthur et Antoine Griezmann ont tous profité de bonnes opportunités pour sortir de l’impasse.

Photo par Sonia Canada / .

C’était une autre histoire après la pause, alors que le Real Madrid a envahi le Barça au milieu de terrain pour remporter sa première victoire dans le match depuis 2017.

Los Blancos a peut-être eu un peu de chance avec les deux buts, mais méritait de prendre les trois points et de mettre fin à sa mauvaise course contre le Barça.

Lionel Messi aurait subi une blessure à la cuisse cette saison et ne se serait certainement pas opposé au Real Madrid.

Il a été vu boitant après être descendu du bus du Barça avant le match et a passé une nuit tranquille au Bernabeu, bien que Messi soit Messi, il aurait pu encore marquer.

Le GOAT a vu une bonne occasion sauvée par Thibaut Courtois et a ensuite été refusé par Marcelo lors de la course au but.

Photo de David Ramos / .

Messi est le meilleur buteur de tous les temps du Clasico avec 26 buts dans le match, mais a maintenant disputé cinq matchs contre le Real Madrid sans but ni assistance.

C’est une sécheresse surprenante pour Messi et qui s’étend jusqu’en mai 2018 quand il a marqué lors du match nul 2-2. Quant à Barcelone. Eh bien, ils n’ont plus réussi à marquer contre le Real Madrid en Clasicos consécutifs pour la première fois depuis 1975.

Les buts contre le Real Madrid n’ont généralement pas été un problème pour Barcelone, mais ils devront redécouvrir leur touche de buteur au Clasico au moment où le match se déroulera à nouveau.