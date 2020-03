Trois façons dont le Bayern Munich peut régler la querelle entre Hansi Flick et Brazzo

Nous sommes à genoux en quarantaine en ce moment, et seul le Bayern Munich peut nous sauver du vaste vide de nos vies. Malheureusement, il n’y a aucun jeu en ce moment. Alors, qu’est-ce qu’un simple club de football est censé faire?

Heureusement, selon Sport Bild, une querelle se prépare à l’horizon. Le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic et l’entraîneur Hansi Flick ne sont pas d’accord sur les transferts entrants. Brazzo veut faire venir Leroy Sane, et il travaille à cette fin – tandis que Flick préfère Kai Havertz et Timo Werner pour son équipe. Aucune des parties n’est particulièrement enthousiasmée par les choix de l’autre.

Le désaccord entre l’entraîneur et le SD menace de faire dérailler l’été du Bayern, qui devrait être l’un des plus difficiles de l’histoire du club. Avec les fermetures de coronavirus faisant des ravages dans le monde du football (ainsi que dans le monde entier), cette fenêtre de transfert estivale à venir pourrait être particulièrement chaotique. Non, ce n’est pas le moment pour un club comme le Bayern d’avoir des désaccords sur la voie à suivre.

Alors, comment les patrons devraient-ils décider de cette énigme? Eh bien, voici quelques options:

Option # 1: Boxe à mains nues

Imaginez cela, mais sans les gants.





Regarder deux membres respectés de la communauté du football se battre sanglamment à mains nues? Pour ceux d’entre nous qui s’ennuient actuellement de nos esprits, cela ressemble à un merveilleux répit de l’ennui de l’existence quotidienne.

Le Bayern pourrait diffuser le match sur une base PPV, et les fonds couvriraient probablement l’ensemble du transfert Sane. Imaginez simplement la scène – les lumières, les paillettes, le glamour. Nous demandons à Derek Rae et Phil Bonney de commenter. Hansi crie “celui-ci est pour Timo!” et enfonce Barzzo dans la mâchoire avec un méchant crochet gauche. Brazzo aperçoit le magnifique afro de Sane dans la foule, et cela le motive à se battre à travers le style anime de la douleur et à contrer avec un uppercut. À la fin, la bague est de la même couleur que le maillot domicile du Bayern. Le vainqueur prend tout.

Ce serait … magnifique.

Option n ° 2: Fox uniquement, aucun élément, destination finale

Si le maintien de la quarantaine est une préoccupation, alors allons sur la voie numérique. Obtenez un cube de jeu pour les deux concurrents, créez un compte Twitch de club et regardez-les se battre impuissants contre leur propre incompétence. Smash Bros Melee est choisi pour les puristes, mais il pourrait être remplacé par Smash Bros Ultimate si nécessaire. Brazzo pourrait être désavantagé ici – Hansi est un joueur connu.

D’autres substituts potentiels aux jeux vidéo comprennent:

Un duel Mario Kart 8, 200cc.

Une confrontation, eh bien … Pokemon Showdown.

Un tour de FIFA 20. Les deux joueurs utilisent leurs transferts souhaités dans leurs équipes.

Option n ° 3: en parler comme des professionnels ordinaires

Ce serait ennuyeux. Espérons que cela n’arrive pas à cela.

