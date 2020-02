Trois jeunes d’Arsenal photographiés lors de l’entraînement de la première équipe avant les Olympiakos – HITC

Mikel Arteta pourrait distribuer un ou deux débuts ce soir avec Zech Medley, Folarin Balogun, Tolaji Bola et Matt Smith dans l’espoir d’une chance en Ligue Europa.

Mercredi, Mikel Arteta a accueilli quatre des jeunes talents les plus brillants d’Arsenal avant le deuxième tour de la 32e de finale de Ligue Europa contre Olympiakos, sur des photos fournies par Football London, dont trois potentiellement en lice pour un arc senior.

Dans un monde idéal, l’ancien entraîneur de Manchester City serait libre de se reposer et de tourner aux Emirats, distribuant des débuts comme s’ils se démodaient.

Mais après qu’Arsenal ait travaillé dur pour le match aller en Grèce, arrachant une victoire étroite 1-0 grâce à un tap-in tardif d’Alexandre Lacazette, Arteta est susceptible de s’appuyer à nouveau sur sa confiance en la Ligue Europa qui représente le meilleur des Gunners. chance de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Pourtant, cela ne veut pas dire qu’un ou deux nouveaux talents n’auront pas la chance de se pavaner dans le nord de Londres lorsque les Olympiakos arriveront en ville.

Football London a fourni des photos de la séance d’entraînement d’avant-match d’Arsenal avec Folarin Balogun, Tolaji Bola, Zech Medley et Matt Smith, aux côtés de Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang et co.

L’attaquant né à New York Balogun (ci-dessus) a été très bien noté dans les coulisses depuis un certain temps et, selon le Mail, Arsenal a rejeté une offre de 5 millions de livres sterling de Brentford en janvier.

Pendant ce temps, Bola, 21 ans, espère avoir une opportunité à l’arrière gauche après qu’une blessure à l’épaule ait laissé Sead Kolasinac sur la touche. Smith, un milieu de terrain central chic et cultivé qui ressemble à chaque pouce d’un joueur d’Arsenal, pourrait également figurer avec le défenseur Medley, qui a fait deux apparitions en équipe première sous Unai Emery la saison dernière.

Contrairement à Medley, Balogun, Bola et Smith n’ont jamais joué pour la première équipe auparavant.

