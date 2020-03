Trois observations après la victoire 1-0 du Bayern Munich contre Schalke 04 au DFB-Pokal

Le Bayern a livré une autre performance fantastique contre Schalke 04 dans le DFB-Pokal. Le Bayern Munich de l’entraîneur Hansi Flick a maintenant remporté neuf de ses dix derniers matchs et a gardé une feuille blanche lors de ses trois derniers matchs. Aujourd’hui, c’était une autre performance standard du Bayern Munich sous Flick, avec une pression élevée, une possession ample et une créativité offensive. Voici les observations de BFW du triomphe en quart de finale DFB-Pokal d’aujourd’hui:

Pas de défenseurs centraux, pas de problème

Le Bayern a joué Joshua Kimmich et David Alaba comme défenseurs centraux dans la victoire d’aujourd’hui, deux joueurs qui avaient une expérience limitée dans le poste avant cette saison. Il semblait que cela pourrait devenir un problème dans les vingt premières minutes: le positionnement des deux joueurs était douteux lorsque Schalke était sur le comptoir. Néanmoins, Kimmich et Alaba ont tous deux grandi dans le match et ont été essentiels à la victoire du Bayern. A l’aise sur le ballon, les deux joueurs l’ont déplacé avec facilité, permettant au Bayern d’établir une ligne défensive extrêmement haute. Reliant la défense et les deux milieux de terrain Corentin Tolisso et Thiago, tout en essayant de faire passer le ballon au-delà de la ligne défensive extrêmement profonde de Schalke, Kimmich et Alaba méritent tous les deux des éloges pour leur performance.

Une performance à la Guardiola

Le Bayern a terminé le match avec 80% de possession, une statistique qui est même supérieure à la domination normale sous Flick. Aujourd’hui, la ligne défensive établie par Kimmich et Alaba était incroyablement haute. Oui, Schalke a joué extrêmement défensif tout au long du match, mais pour une grande partie du jeu, les deux groupes de joueurs, à l’exception de Manuel Neuer, faisaient partie de Schalke sur le terrain. La dernière fois que j’ai vu une telle division du jeu unilatérale, c’était lorsque Pep Guardiola était sur la touche du Bayern.

3. Kimmich a cimenté son rôle au milieu du parc

Même si un autre joueur avait marqué le but du Bayern, l’homme incontesté du match serait toujours Joshua Kimmich du Bayern Munich. Son mouvement, son calme sur le ballon et sa capacité créative à distribuer le ballon n’importe où sur le terrain ne sont rien de moins que de classe mondiale. Même si Kimmich a joué en tant que défenseur central aujourd’hui, il a agi comme la regista du Bayern. Aujourd’hui devrait marquer la fin du débat sur la question de savoir si les talents de Kimmich conviennent le mieux au milieu de terrain central ou à l’arrière droit.

Kimmich a eu un match plutôt incroyable ce soir:

180 touches

156 passes

Précision de passage de 95%

14/18 balles longues

2 passes clés

2/3 duels gagnés

1 grande chance créée

1 but

Il a joué au milieu du dos … pic.twitter.com/HdIYuqjw4e

– UtdArena. (@utdarena) 3 mars 2020