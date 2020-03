Trois observations de la difficile victoire 2-0 du Bayern Munich sur Augsbourg

Le football direct perce la défense d’Augsbourg

Robert Lewandowski et Kingsley Coman étant absents de la formation, le Bayern Munich s’est retrouvé frustré pendant toute la première mi-temps contre Augsbourg. En portant une reconstitution d’un kit classique pour marquer le 120e anniversaire du club, les Bavarois ont affronté un adversaire très acharné qui aurait pu jouer le sport de trouble dans la procédure, si ce n’était des buts de Thomas Muller et Leon Goretzka.

Martin Schmidt avait mis en place son équipe dans une forme très défensive 4-4-2, avec un plan de pression organisé qui mettait la pression sur Joshua Kimmich et Thiago Alcantara et limitait leur temps sur le ballon. Le milieu de terrain a donc été perturbé, le Bayern a eu du mal à faire remonter le ballon de manière significative, les joueurs ayant eu recours à de longues balles pour compenser le manque de passes verticales.

Des joueurs comme Alphonso Davies et Serge Gnabry ont également connu une première mi-temps très terne, pleine d’erreurs et de touches manquées, ce qui n’a contribué qu’à l’incapacité générale de l’équipe à obtenir de bonnes attaques ensemble. Cependant, les joueurs n’ont pas paniqué. Le plan de match d’Augsbourg était bon, mais il n’était pas insurmontable – juste un peu de netteté supplémentaire était nécessaire. Cette netteté supplémentaire est venue en seconde période, alors qu’une longue passe de Jerome Boateng a trouvé la passe de Thomas Muller, qui l’a ramené à la maison. C’était un objectif classique, auquel nous sommes tous habitués, et Boa a félicité son collègue sur Twitter après le match:

Après avoir marqué, le Bayern a été en mesure de créer beaucoup plus de chances car Augsburg a été forcé de sortir de sa coquille. Luthe a refusé à Coutinho et à Zirkzee deux buts infaillibles, ce qui empêche le score de refléter la domination du Bayern. La carte xG donne une image plus claire, alors que le Bayern domine avec 4,02 buts attendus contre 0,94 à Augsbourg.

Le milieu de terrain du Bayern clique au bon moment

Alors que les fans voudront peut-être voir Corentin Tolisso et Leon Goretzka prendre plus de temps au milieu, la configuration actuelle de Hansi Flick est probablement celle avec laquelle le Bayern restera pour le reste de la saison. Thiago et Kimmich ont eu une tâche très difficile contre le profond 4-4-2 d’Augsbourg, mais ils ont tout de même fait preuve d’un grand sang-froid tout en étant attentifs à refuser aux hommes de Martin Schmidt toute chance d’une véritable contre-attaque.

Il est difficile de maintenir une emprise sur le milieu de terrain avec seulement deux joueurs, mais le Bayern a actuellement une configuration qui fonctionne à merveille. Malheureusement, Thiago a pris un mauvais coup à la tête lors d’un défi en fin de match et a été éliminé. J’espère qu’il va bien, car ce serait dommage que ce partenariat soit brisé en raison d’une blessure.

Photo par A. Beier / . pour le FC Bayern

Près de sept mois après son arrivée en prêt de Barcelone, Philippe Coutinho montre enfin des aperçus de montage au Bayern Munich. Bien qu’il ait eu de bons matchs (et beaucoup de mauvais), jusqu’à récemment, vous aviez l’impression que le Brésilien n’avait tout simplement pas “obtenu” son rôle dans la configuration de l’équipe.

Le problème de base était qu’il continuait d’essayer de jouer trop comme au Barça – trop de tentatives, des tirs vides de l’extérieur de la boîte et ignorant les chevauchements en faveur d’un doublé avec les joueurs centraux. Lorsqu’il était déployé en tant qu’ailier, il dérivait souvent loin vers l’arrière en position de milieu de terrain offensif, causant des problèmes à ses coéquipiers car il était essentiellement hors de position.

Maintenant cependant, Coutinho ressemble finalement de plus en plus à quelqu’un qui comprend la «voie du Bayern», si une telle chose existe. Alors que nous en avons vu des aperçus contre Hoffenheim et Schalke, ce match contre Augsbourg confirme le changement de son style de jeu – Coutinho cherche souvent le chevauchement avec Alphonso Davies à sa gauche, il préfère maintenir sa position large au lieu de marauder sur le terrain, et les tentatives aléatoires à long terme ont été remplacées par des passes plus incisives à ses coéquipiers (qui sont souvent dans de meilleures positions de score).

Bien qu’il n’ait pas marqué ou obtenu d’aide, en termes d’efficacité générale, Coutinho a réalisé une excellente performance. Bien que cela ne soit pas suffisant pour justifier son option d’achat de 120 millions d’euros, le Brésilien peut utiliser ces jeux comme éléments de base pour terminer sa saison au Bayern sur une bonne note.