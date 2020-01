Trois observations de la grande victoire du Bayern Munich sur Schalke

Le match s’est déroulé de la manière que beaucoup d’entre nous attendaient, et le Bayern Munich a couru partout Schalke pour un score de 5-0. Bien que Schalke ait tenu bon alors que certaines interruptions se sont produites tout au long de la première mi-temps, le but de Thomas Müller dans les arrêts de jeu a donné au Bayern l’avantage 2-0 et ils n’ont jamais regardé en arrière. Maintenant, soyez indulgents, c’est la première fois que j’écris des observations complètes depuis un moment, alors assurez-vous que je vous apporte quelque chose de bien.

Alphonso Davies renforce sa place dans cette équipe



Lorsque le Bayern a signé Davies, il y avait une inquiétude sincère (et justifiée) parmi beaucoup de personnes quant au fait que le Canadien ne pourrait pas trouver sa place dans un club aussi massif. Était-il assez bon offensivement pour jouer au milieu de terrain offensif? Était-il assez bon défensivement pour jouer à l’arrière gauche? Serait-il pour toujours languissant comme un préadolescent qui n’était pas assez bon pour jouer régulièrement à l’une ou l’autre position?

Alphonso Davies vs Schalke

120 touches

81 passes

Précision de passage de 89%

4 passes clés

5 dribbles gagnés

3 plaqués gagnés

2 interceptions

Bayern imparable, magnifique Davies. pic.twitter.com/ZpG9qtEoad

– FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 25 janvier 2020

Eh bien, je suis ici pour vous dire tout de suite, que lorsque Hansi Flick a une liste complète à sa disposition, Davies ne peux pas retrouver son chemin vers le banc.

Depuis qu’il a été contraint à l’arrière gauche (comme David Alaba a été contraint de revenir au centre arrière) en raison de blessures, Davies est entré dans le rôle et, très franchement, l’a fait sien. Sa capacité à monter et descendre le flanc gauche avec son rythme effréné change complètement la façon dont le Bayern joue et force l’opposition à céder de l’espace à droite pour aider à couvrir contre Davies. À un moment donné dans le match, Davies a attiré deux milieux de terrain et deux défenseurs en même temps, tirant la forme de Schalke hors de toute sorte. Cela a permis à Müller et Benjamin Pavard d’avoir le ballon à leurs pieds pendant un peu plus longtemps pendant qu’ils prenaient des décisions sur le flanc opposé, alors que Schalke se précipitait pour couvrir l’espace.

La décision de Davies dans le dernier tiers doit continuer de s’améliorer, mais il montre des signes qu’il est l’une des menaces offensives les plus dynamiques de cette équipe, même de l’arrière gauche. Avec une meilleure finition de ses coéquipiers, Davies repart peut-être avec deux passes décisives à son nom.

C’est excitant de voir un enfant avec autant de talent brut devenir un grand joueur.

Thiago semble à nouveau confiant

Thiago contre Schalke

62 minutes jouées

1 but

57 (93%) passes précises

1 passe clé

6/6 balles longues

1/1 dribble réussi

2/4 duels gagnés

3/4 duels aériens gagnés

1 interception

1 plaquage gagné # FCBS04 pic.twitter.com/mw7GMC2j9n

– Yung Pep (@Lewynator) 25 janvier 2020

Lorsque vous rédigez des observations, il est bon de pouvoir indiquer des statistiques spécifiques comme des faits pour étayer votre argument. Sinon, vous pourriez dire quelque chose qui est facilement réfuté par des preuves réelles de ce qui s’est passé sur le terrain. Cela étant dit, Thiago semble à nouveau confiant là-bas, non?

Je n’ai jamais été du genre «Kovac must go!», Mais le déclin de Thiago pendant le règne croate à Munich était stupéfiant. Chaque fois que vous avez vu Thiago sur le terrain, il semblait qu’il était là pour faire un quart de travail moyen (au mieux) au milieu de terrain. C’était comme si l’étincelle avait disparu. Peut-être qu’il l’avait dépassé et avait besoin d’un changement de décor pour le retrouver.

Cependant, contre Schalke, il ressemblait au Thiago d’autrefois.

À au moins deux occasions distinctes, Thiago a envoyé un joueur de Schalke dans la mauvaise direction avec la moindre fausse tête, ouvrant de dix à vingt mètres d’espace ouvert pour que l’Espagnol se heurte. Le milieu de terrain de Schalke a été complètement dépassé aujourd’hui, en grande partie grâce à la capacité de Thiago à faire ce qu’il voulait avec le ballon quand il voulait le faire.

Si le vieux Thiago est de retour pour de bon, tout va bien pour le Bayern.

Il y a peu de choses plus excitantes dans ce sport que lorsque Robert Lewandowski est autour du ballon dans la surface de réparation de l’adversaire. Après son but contre Schalke, l’attaquant polonais a marqué 21 buts en 19 matches de Bundesliga cette saison, égalant un exploit atteint uniquement par le meilleur buteur de tous les temps, Gerd Müller.

Lewandowski est en bonne voie pour effacer son précédent record de 30 buts, qu’il a atteint deux fois pendant son séjour au Bayern. Trente se sentait toujours comme le nombre impossible: seuls Lewandowski lui-même (deux fois) et son ancien coéquipier et rival Pierre-Emerick Aubameyang l’ont atteint depuis la fin des années 1970. Pourtant, cette saison se sent différente de Lewandowski.

Bien sûr, il est toujours enclin à rater le but occasionnel «facile» (ha!) Et sa part de buts a été enlevée par VAR, mais les choses donnent l’impression de cliquer pour Lewandowski comme jamais auparavant. Dans la première moitié de la saison, il y avait des moments où le Bayern avait besoin que Lewandowski marque à chaque fois, car c’était la seule façon pour le club de marquer. Maintenant, la pression s’est un peu relâchée, mais Lewandowski a plus d’occasions de trouver le fond du filet.

Donc, la question doit être sérieusement posée pour la première fois en près de 50 ans: Robert Lewandowski atteindra-t-il le décompte des 40 buts en Bundesliga?