Trois observations de la victoire 3-1 du Bayern Munich sur Mayence

Bon départ, finition terne

Le Bayern Munich a bien commencé. Comme tous les jeux sous Hansi Flick, nous avons vu la haute presse et le tempo rapide. Le Bayern a réussi à marquer trois buts rapides, et il semblait que Mayence pouvait en concéder cinq ou plus. Cependant, Mayence a retrouvé son esprit et ils ont commencé à fermer étonnamment bien le Bayern. Juste avant le magnifique but de Thiago Alcantara en solo, Mayence a frappé le poteau. Après le troisième but, tout s’est dégradé. Le Bayern a attaqué pour le reste de la mi-temps, mais était tout simplement plat. Mayence a eu ses chances et a finalement marqué dans les derniers instants de la première mi-temps.

Au cours de la seconde moitié, nous avons assisté à un pire Bayern et à un meilleur Mayence. Le Bayern a perdu ses chances trop facilement, tandis que Mayence n’a pas eu la chance de ne pas marquer. Bien que les défenseurs du Bayern aient réussi à saisir les attaquants de Mayence, Mayence a bien utilisé une journée décevante d’Alphonso Davies pour générer leurs opportunités.

Bon usage des croix

Ce qui peut être remarqué récemment dans le plan de jeu offensif du Bayern, c’est qu’il utilise plus efficacement ses croix. Ils ne croisent plus le ballon dans la surface lorsqu’ils manquent d’options.

Sous Niko Kovač, il y avait un grand nombre de croix «inutiles», mais maintenant presque chaque croix du Bayern est dangereuse. Peut-être que cela n’a rien à voir avec tout ce que Hansi Flick a demandé à ses joueurs, et cela a plus à voir avec Ivan Perišić et Thomas Muller jouant sur les ailes. Les deux joueurs ne comptent pas beaucoup sur le rythme et utilisent leur technique plutôt que la vitesse ou le dribble. Nous avons vu un jeu décent de tous les deux aujourd’hui.

Néanmoins, j’aime ça. Plus d’accumulation. Des croix moins gâchées.

Améliorations individuelles de Hansi Flick

Jusqu’à présent, Hansi Flick se débrouille bien au Bayern. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il parvient à faire ressortir le meilleur de ses joueurs. Lorsque vous regardez les statistiques de Muller sous Flick, il est clair qu’il a réussi à rajeunir le Raumdeuter. Même s’il a joué sur l’aile lors des trois derniers matchs, cela n’a pas empêché Muller de marquer trois buts et d’obtenir une passe décisive.

En outre, un bon exemple est Jerome Boateng qui recommence à bien jouer dans le Rückrunde de cette saison. Il était solide ce soir et avait peu de bonnes interceptions. Peut-être que le plus important était quand il a intercepté un centre en l’air et a passé le ballon à Manuel Neuer.

Nous voyons que Benjamin Pavard, Thiago, Leon Goretzka sont tous améliorés dans la Rückrunde et tous font un grand nombre pour les Bavarois. Mais le temps ne nous dira que le produit du manager, ou juste un boost de forme accidentel.

Autres observations:

Les fans du Bayern devraient-ils être inquiets?

Pas actuellement. Même si l’équipe a sous-performé, elle a quand même réussi à gagner. Vous gagnez et vous en tirez une leçon précieuse. Le Bayern continue d’avoir un problème avec la mentalité collective. Aujourd’hui, ils se sont détendus trop rapidement après avoir marqué les deux premiers buts et n’ont pas retrouvé leur esprit, ce qui a conduit l’équipe à perdre trop de temps.

Philippe Coutinho regarde au loin

Après son arrivée pour le Bayern, Coutinho n’a pas fait grand-chose, sauf qu’il semble ennuyer ses coéquipiers. Il a tenté un tir à distance alors qu’il aurait clairement dû passer le ballon, gaspillant une bonne occasion dans la surface de Mayence, et il a choisi (comme presque toujours) de dribbler quand une passe ou un tir était la meilleure option. Il semble que le Bayern ait renoncé à l’acheter et il a immédiatement cessé de bien fonctionner. Comparez ses performances à celles d’Ivan Perišić, qui met continuellement de belles performances, même s’il est également possible qu’il ne reste pas à l’Allianz Arena.