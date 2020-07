Trois observations de la victoire 4-2 du Bayern Munich sur le Bayer Leverkusen en finale du DFB Pokal

Le système de pressage de Hansi Flick montre ses limites

Les fans du Bayern Munich savent à quoi s’attendre de Hansi Flick à ce stade, et ce n’est peut-être pas une si bonne chose. Déployés dans l’habituel 4-2-3-1 avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka dans le pivot, les Bavarois ont commencé le match de la manière habituelle – dominant la possession et récupérant impitoyablement le ballon lorsqu’ils sont dépossédés.

Cette tactique avait Bayer Leverkusen sur les cordes, mais seulement pendant environ soixante minutes. À la mi-temps, Peter Bosz a apporté quelques ajustements clés à son attaque et au milieu de terrain, faisant intervenir Kevin Volland et Kerem Demirbay. L’équipe Leverkusen qui a pris le terrain en seconde période était, au sens tactique, une bête différente.

Au lieu d’essayer de passer par la presse du Bayern, Bosz a fait envoyer ses balles tous les deux ans bien avant que le milieu de terrain du Bayern ne puisse le récupérer. Les longues balles visaient l’espace entre Jérôme Boateng et David Alaba, ainsi que l’espace derrière Benjamin Pavard – permettant à Volland, Kai Havertz et Moussa Diaby de finalement mettre leur rythme à bon escient. Cela a causé au Bayern pas mal de problèmes, car une pression trop engagée du milieu de terrain a donné aux joueurs de Leverkusen de grandes lacunes à exploiter. L’élan du jeu a radicalement changé en faveur de Bayer en seconde période.

Avec le Bayern sous le choc des longues balles et du rythme, la seule raison pour laquelle Leverkusen n’a pas pu donner le coup de grâce était leur propre mauvaise finition. Ils ont certainement eu la chance de marquer trois ou quatre buts. Cela devrait servir d’avertissement à l’équipe – en Ligue des champions, des joueurs comme Leo Messi et Sergio Aguero ne manqueront probablement pas ces chances. Espérons que l’équipe travaille sur sa défense pendant la longue pause à venir avant le retour du football européen.

L’arrivée de Leroy Sané a-t-elle déjà un impact?

Trois ailiers ont affronté le Bayern aujourd’hui, et tous les trois ont eu de bons matchs. Est-ce l’effet Leroy Sané en action? Le gant a-t-il été jeté?

Serge Gnabry a obtenu son premier but depuis des lustres, et il était généralement très impliqué dans l’interaction et l’accumulation. Bien qu’il soit le deuxième meilleur marqueur du Bayern ET fournisseur d’assistance cette saison, le joueur de 24 ans a été critiqué pour ses performances incohérentes et souvent sans vie depuis la rupture du coronavirus. Aujourd’hui, il a montré ce qu’il peut vraiment faire quand il est en forme – Leverkusen était sur des cordes essayant de le contenir.

Kingsley Coman a également connu un excellent match. Bien qu’il n’ait pas obtenu de pointeur, le Français a été impliqué sur tout le terrain et a travaillé particulièrement dur pour aider Alphonso Davies en défense. Étant donné que le Canadien devait affronter le même rythme Moussa Diaby, le soutien de Coman a permis au Bayern de rester stable sur les flancs pendant la majorité du match.

Ivan Perisic, quant à lui, est venu en tant que sous-marin et a montré sa valeur aux cuivres du Bayern, avec quelques passes clés et une passe décisive pour Robert Lewandowski. L’ailier croate se bat pour garder sa place sur la liste alors que le Bayern se demande s’il doit rendre son prêt permanent – des performances comme celles-ci ne peuvent que l’aider.

Si Sané regardait ce match, il se rend probablement compte qu’il ne va pas entrer dans le XI de départ du Bayern sans opposition. Coman et Gnabry ont le talent pour le sortir de la composition, et même Perisic peut se lancer dans l’action. Sané ferait mieux d’apporter son A-game la saison prochaine, sinon il se retrouvera sur le banc.

Joshua Kimmich achève son évolution au milieu de terrain

Lorsque Joshua Kimmich a été transféré au milieu de terrain au début de cette saison, j’étais l’une de ces personnes qui se sont opposées vocalement à la décision. Il y avait un arrière droit de classe mondiale qui se dirigeait vers une position où le Bayern était déjà rempli de talents et qui offrait des performances qui ne justifiaient pas vraiment la perturbation causée par le déménagement.

Maintenant, cependant, Kimmich a amélioré son jeu jusqu’à présent depuis ces premiers matchs, il est presque méconnaissable. Le joueur de 25 ans s’est approprié la position, montrant une vision, des passes et une ténacité à appuyer la défense comparable à Marco Verratti du PSG.

Bref, Kimmich a grandi. Ce n’est pas un mur inamovible comme Javi Martinez, ni un conducteur immaculé comme Xabi Alonso. Mais ce qu’il apporte au Bayern Munich est inestimable pour l’itération actuelle du système, et il est susceptible de marquer son autorité sur ce milieu de terrain pendant longtemps.