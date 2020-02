Trois observations de la victoire 6-0 du Bayern sur Hoffenheim

Pas Lewandowski? Pas de problème! Le Bayern n’a jamais semblé avoir raté son prolifique numéro 9 en battant Hoffenheim six buts à zéro dans sa propre cour.

Ce fut un festival de buts absolu alors que le Bayern a défait un Hoffenheim terne qui n’a jamais posé de défi et qui avait l’air pauvre tout au long du match. Les champions en titre étaient sans leur avant-centre de pointage libre Robert Lewandowski – exclu pendant au moins quatre semaines après s’être blessé au genou lors du match de Ligue des champions contre Chelsea. Les Bavarois n’ont jamais semblé lui avoir manqué car ils ont créé chance après chance de mettre six buts devant Oliver Baumann.

Photo de Harry Langer / DeFodi Images via .

Le Néerlandais de 18 ans a connu un premier départ parfait avec une aide partielle à la 6e minute pour préparer Kimmich pour le deuxième but, avant d’ajouter lui-même un but à la 15e minute. Remplaçant le Big Pole, Zirkzee a bien utilisé son physique pour s’imposer et s’est habilement lié à ses coéquipiers pour créer de nombreuses opportunités. Cela dit, il aurait pu ajouter un ou deux buts à son nom, s’il avait mis une meilleure touche finale à quelques bonnes occasions. Dans l’ensemble, une performance prometteuse du jeune Bayern.

Photo de Harry Langer / DeFodi Images via .

Ce match aurait pu se terminer avec deux chiffres pour le Bayern, mais le jeu a été arrêté deux fois en raison d’une bannière offensive dirigée contre le propriétaire de Hoffenheim Dietmar Hopp. Cela a à juste titre attiré des réactions folles des joueurs du Bayern ainsi que de l’entraîneur, car l’arbitre aurait pu abandonner le match. Lorsque le jeu a repris pour la deuxième fois, les deux équipes ont décidé d’arrêter le jeu et de faire circuler le ballon pour le dernier quart du match. Des conséquences pourraient s’ensuivre pour les actions d’une petite partie de la base de fans du Bayern, par ailleurs parfaitement propre.