Trois observations du clou du Bayern Munich mordant la victoire de DFB-Pokal contre TSG Hoffenheim

Un affichage énergique, périodiquement imparable et incroyablement offensif du Bayern Munich

Tout d’abord, quel témoignage du beau jeu de cette 16e ronde de cravate! Le plus grand club d’Allemagne de tous les temps a affronté un ancien club amateur local originaire d’un village de quelque 3 000 habitants lors d’un match de football qui a défini le charme du DFB-Pokal. [Ed.: Well, except that Hoffenheim has their own billionaire investor, but, hey! They’re not owned by Red Bull!]

Le Bayern Munich semblait sur le point de s’enfuir avec le match après que le corner de Joshua Kimmich ait trouvé un Robert Lewandowski volant dix minutes avant le temps d’arrêt. Munas Dabbur, natif de Nazareth, a testé le cœur de Munich après avoir marqué son premier but à la 82e minute et son deuxième dix minutes plus tard. Le Bayern a dû tenir le coup pendant les deux minutes restantes du temps d’arrêt avant de sortir vainqueur après que l’arbitre Sascha Stegemann a sifflé le coup de sifflet final.

Hanso Flick a fait jouer au Bayern un football offensif fascinant. À certains moments, le Bayern a joué dans un 3-2-4-1, avec Benjamin Pavard rejoignant David Alaba et Jerome Boateng comme défenseurs centraux tandis que la révélation canadienne Alphonso Davies jouait comme ailier gauche. Philippe Coutinho a erré au centre, permettant à Davies de ravager le côté gauche du terrain. Gnabry changeait de côté chaque fois qu’il le jugeait bon, et Thomas Müller ressemblait à un enfant sur un terrain de jeu alors qu’il zigzaguait à travers la ligne de fond de Hoffenheim, trouvant de la place là où c’était nécessaire.

Joshua Kimmich a superbement joué en tant que meneur de jeu profond et la ligne sans fin du Bayern a permis à Jerome Boateng et à l’excellent David Alaba de séparer Hoffenheim avec des balles traversantes bien exécutées.

En conséquence, le Bayern semblait imparable en première mi-temps et a donné une performance d’équipe qui semblait pouvoir battre n’importe quelle équipe du monde. Le football offensif divertissant, très pressant de Flick est également agréable à l’œil. Si le Bayern avait marqué la moitié de ses chances, le match aurait été terminé à la 70e minute.

Une finition qui se mord les ongles

Cela ne devait pas se terminer ainsi. Müller et Lewandowski ont tous deux eu une soirée inutile devant l’objectif – ce qui peut bien sûr se produire. Hoffenheim a commencé à accumuler plusieurs occasions de but à 20 minutes du temps plein, et Flick pensait peut-être qu’ils seraient découragés par le deuxième but de Lewandowski à la 80e minute. La décision d’accorder du temps de jeu à Joshua Zirkzee, Mickael Cuisance et Alvaro Odriozola était, d’une part, admirable, car ce sont trois jeunes joueurs qui veulent plus de temps de jeu, mais, d’autre part, cela a fait perdre la forme au Bayern. Il pourrait être facile de discuter du résultat avec le recul, mais il était évident que le Bayern avait donné plus d’espace à Hoffenheim dans le dernier tiers.

Cependant, blâmer les deux derniers buts uniquement sur les remplaçants est également trompeur. La seconde moitié du Bayern était loin de l’incroyable qualité qu’ils ont montrée en première, ce qui pourrait s’expliquer par la tactique très agressive du Bayern. Hoffenheim a rattrapé la ligne de fond du Bayern à plusieurs reprises en seconde période. C’est quelque chose que le Bayern et Flick doivent envisager d’aller de l’avant.

De l’inconnu au plus grand des stades: le Bayern a-t-il trouvé un diamant brut?

La beauté du DFB-Pokal est que peu importe comment vous gagnez … tant que vous gagnez. Aujourd’hui, le Bayern était imparable au premier semestre et vulnérable au second. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein?

À mes yeux, il est à moitié plein.

Il est extrêmement impressionnant de voir comment Hans-Dieter Flick a imposé ses idées tactiques avec autant de succès en un temps limité et sur une équipe limitée. Il n’aurait pas pu mieux commencer la nouvelle année. Le Bayern est le principal concurrent de la Bundesliga, de la Ligue des champions et, bien sûr, du DFB-Pokal. Ce qui est si impressionnant, c’est que Flick a réussi cela avec une équipe qui manquait de confiance après un mauvais début de sa campagne de Bundesliga, et qui manquait de joueurs clés.

Flick, dont le dernier poste d’entraîneur était avec Hoffenheim dans la quatrième division il y a quinze ans, est passé d’une solution temporaire en mauvaise situation à un concurrent légitime pour un contrat à long terme.

Hoffenheim est loin d’être une mauvaise équipe. Actuellement à la 7e place de la Bundesliga, ils ont connu une saison étonnamment bonne compte tenu de la perte de leur principal architecte Julian Nagelsmann au RB Leipzig. Bien que le Bayern ait été clairement favori avant le début du match, c’est la façon dont il a joué contre une solide équipe de Hoffenheim en première période qui a été si impressionnante. Les hommes de Flick ont ​​complètement devancé Hoffenheim, et ils l’ont fait avec une nouvelle configuration tactique.

Flick est passé du bras droit de Jogi Löw à un nouveau manager passionnant. Le Bayern a-t-il trouvé un diamant brut?

Observation bonus: Les supporters du Bayern à l’intérieur du stade ont été fantastiques ce soir.

