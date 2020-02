Trois observations du match nul 0-0 du Bayern Munich contre le RB Leipzig

4-3-3 de Hansi Flick dévoilé

Tout le monde sait que le Bayern Munich aura besoin d’un nouvel entraîneur cet été, et Hansi Flick a encore une fois gaspillé une occasion de montrer qu’il est l’homme du travail. Flick a de nouveau opté pour la configuration mal avisée de 4-3-3, avec un double pivot de Thiago Alcantara et Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Thomas Muller sur les ailes, et Leon Goretzka au milieu de terrain offensif.

Bien qu’il s’agisse d’une configuration qui a fait des merveilles contre Schalke, Nagelsmann a prouvé qu’elle se heurte à de meilleures équipes. Leipzig a été mis en place pour s’asseoir profondément et complètement sur les flancs, rendant Muller et Gnabry particulièrement inutiles. Le peu de service rendu aux pieds de Robert Lewandowski a été facilement pris en charge par les Lawnballers, l’attaquant polonais étant isolé et dépourvu de tout soutien à l’intérieur de la surface.

Cela montre que, même si Goretzka peut avoir de bonnes performances à l’attaque du milieu de temps en temps, il n’est pas fait pour le rôle. Le pousser si haut gaspille sa capacité à protéger la défense, et il n’est pas assez bon pour être un véritable partenaire de frappe pour quelqu’un comme Lewandowski – conduisant à un milieu de terrain déséquilibré et à une attaque inefficace.

Étant donné les problèmes à l’avant, Alphonso Davies et Benjamin Pavard ont dû pousser très haut pour fournir une certaine largeur en attaque. Cela a permis à Leipzig beaucoup d’espace pour contrer sur les flancs, et seule une mauvaise finition de Timo Werner les a empêchés de repartir avec une victoire à l’extérieur cruciale à l’Allianz Arena.

La carte xG du jeu est accablante:

Leipzig était la meilleure équipe. Un nul 0-0 a flatté le Bayern.

Il faut parler de Serge Gnabry

Est-ce que quelqu’un pense que Serge Gnabry a connu une bonne saison jusqu’à présent? Le joueur de 24 ans a certainement connu des moments forts incroyables, mais sa qualité de jeu globale a été profondément inquiétante. Ces jours-ci, Gnabry se sent généralement comme un passager sur le terrain – sa défense est médiocre, il ne dribble pas beaucoup, son tir a été irrégulier et son passage est médiocre. Il peut avoir un bon nombre de buts et de passes décisives, mais sa qualité globale de jeu mérite un examen plus approfondi.

Permettez-moi de poser une question simple: qu’est-ce qui fait de Philippe Coutinho la cible de critiques aussi sévères, alors que Gnabry fait encore pire? Même Kingsley Coman, qui a fait l’objet de beaucoup de frustration pour les fans du Bayern, affiche généralement une meilleure performance globale que Gnabry même lorsqu’il manque le ballon final ou ne parvient pas à obtenir un but / assistance. Coman n’a jamais eu un match aussi bon que Tottenham, mais il n’a jamais eu un match aussi mauvais que celui que Gnabry vient de jouer contre Leipzig.

Avec Chelsea à venir, Hansi Flick a besoin de Gnabry pour se mettre en forme. Sinon, il risque de perdre sa position de départ face à Coman et Perisic. Ou même Coutinho, si cela se résume à cela.

La gestion du match manque au Bayern Munich

Une fois de plus, le Bayern a montré un manque décevant de gestion du jeu, et Nagelsmann a pu exploiter cette faiblesse avec facilité. Au début du match, Leipzig s’est installé dans un profond 5-3-2 avec des joueurs comme Konrad Laimer et Tyler Adams chargés de surcharger les ailes et d’empêcher les Bavarois de créer des chances de marquer clairement.

Alors que le Bayern dominait au début, un sentiment familier de complaisance s’est rapidement emparé de l’équipe aux alentours de 30 minutes. Bientôt, Leipzig a commencé à devenir plus aventureux avec leur jeu. La ligne arrière de cinq hommes est passée à trois, et les médiums et les attaquants de Leipzig se sont déplacés plus haut sur le terrain pour appuyer sur le Bayern. À la fin de la première mi-temps, tout l’élan des Bavarois avait disparu – Nagelsmann avait réussi à traverser la tempête et à renverser la vapeur.

En seconde période, l’équipe était immédiatement sur le pied arrière, Leipzig remportant facilement le ballon et lançant des compteurs rapides. Nagelsmann a permis à son équipe de s’ouvrir beaucoup plus qu’avant, mais le Bayern n’a toutefois pas pu profiter de l’espace accru entre les lignes de Leipzig.

Le fait que Leipzig se soit ouvert mais que l’offensive du Bayern soit toujours plate est une mise en examen assez accablante des capacités de gestion de jeu de l’équipe. Le Bayern s’est trop engagé dans les 30 premières minutes et s’est essoufflé pour le reste du match. Nagelsmann, étant intelligent, a prédit que cela se produirait et a conçu un plan de match qui contrecarrerait durement le style offensif avant du Bayern. Si Leipzig avait joué un football aussi ouvert et expansif au cours de la première demi-heure, ils auraient été déchiquetés. En retenant son équipe, Nagelsmann a déjoué Flick.

Une telle naïveté ne peut pas continuer si le Bayern veut être de sérieux adversaires en Europe. Une performance de 90 minutes est nécessaire, pas de 30 minutes.

Observations diverses:

Alphonso Davies était toujours excellent.

Hansi Flick aurait dû succéder à Coman beaucoup plus tôt que lui. Le Français a revitalisé l’offensive du Bayern pendant les quelques minutes qu’il a passées.

Quelqu’un doit empêcher les entraîneurs du Bayern de jouer Thomas Muller sur l’aile. Vous pouvez seulement regarder Muller faire un backpass vers Pavard tant de fois avant de perdre la tête.

Philippe Coutinho était un meilleur ailier que Gnabry pour la courte période qu’il a passée. Vous dit à quel point Gnabry était mauvais.

Timo Werner a fait du Bayern un solide en ratant ce gardien. C’est clair, il veut vraiment jouer pour le Bayern.