Trois points de discussion d’Ibiza 1-2 Barcelone

Barcelone semblait se diriger vers une sortie embarrassante de la Copa del Rey à Ibiza jusqu’à ce qu’Antoine Griezmann apparaisse avec deux buts en retard pour épargner les fards à joues du club.

Les visiteurs ont eu la chance que le jeu ne soit pas déjà hors de vue à ce moment-là. Après avoir marqué à la neuvième minute, Ibiza avait également un but exclu et un tir contre le poteau.

Griezmann était le seul attaquant senior dans une attaque juvénile mais a montré sa qualité en terminant les deux seules chances qui lui ont été présentées pendant le match.

Le Français a admis après le match que son équipe avait eu du mal à se créer des occasions et s’habituait toujours à la vie sous Quique Setien.

Barcelone continue d’être liée à l’introduction d’un nouveau numéro 9 en janvier, mais Griezmann a fait un très bon travail dans le rôle contre Ibiza et compte maintenant 11 sur 27 pour le Barça cette saison.

Quique Setien a nommé un XI assez jeune pour ce jeu, comme prévu, y compris Riqui Puig, Carles Perez et Ansu Fati dans son équipe à l’Estadio Can Misses.

Ce fut aussi une soirée difficile pour les jeunes, qui ont dû surmonter une opposition engagée sur un terrain artificiel sous de fortes pluies.

Après un camée brillant contre Grenade le week-end, c’était un peu une mise à l’épreuve pour Puig. Le milieu de terrain a été surpris à faire la sieste pour le but d’Ibiza, et bien qu’il ait montré beaucoup d’intention, il ne pouvait pas faire bouger les choses et a été remplacé par Arthur après 70 minutes.

Carles Perez a trouvé la course particulièrement difficile, tandis qu’Ansu Fati n’a pas arrêté de courir toute la nuit et a dû terminer de gros défis. Il sentira probablement qu’il aurait dû se voir infliger une pénalité tardivement après avoir été de nouveau claqué.

Il ne fait aucun doute que le trio a la qualité de jouer pour la première équipe, mais leurs minutes devront être soigneusement gérées par Setien pour le reste de la saison.

Setien a été assez courageux avec son alignement pour ce match, nommant une défense de trois hommes qui ne comprenait qu’un seul défenseur central de Clement Lenglet. Sergio Roberto a continué à droite, tandis que Junior Firpo a eu du mal à gauche et tout le monde s’est de nouveau demandé pourquoi Jean-Clair Todibo est maintenant à Schalke.

Quoi qu’il en soit, Barcelone a continué à dominer la possession une fois de plus, mais tout comme contre Grenade, ils ont eu du mal à trouver une menace offensive. Les visiteurs ont effectué 718 passes (72% de possession) mais n’ont réussi que trois tirs cadrés.

Les champions d’Espagne ont même dû attendre la 67e minute du match pour avoir leur premier effort sur la cible, alors qu’ils ont continué à marquer avec leurs deux autres.

Setien a déclaré qu’il n’aimait pas son équipe beaucoup après le match, tandis que Sergi Roberto a salué la patience de son équipe et s’est dit «fidèle à notre philosophie».

Le Barça a maintenant remporté deux de deux sous Setien et les premiers signes sont bons, mais le nouveau manager doit veiller à ce que son équipe ajoute une pointe à toute sa possession.