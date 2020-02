Trois questions à Barcelone avant El Clasico

Barcelone a des blessures en défense avec les arrières latéraux Sergi Roberto et Jordi Alba définitivement éliminés. Gerard Pique est un peu incertain avec un problème à la cheville mais on espère qu’il jouera.

Si Pique réussit, Quique Setien doit encore prendre une décision difficile entre Clément Lenglet et Samuel Umtiti comme partenaire. Setien semble avoir privilégié Umtiti jusqu’à présent, mais Lenglet sera frais après ne pas avoir commencé contre Napoli.

Il y aura également beaucoup d’attention sur les arrières latéraux au Bernabeu. Junior Firpo a fait l’objet de nombreuses critiques en milieu de semaine contre Napoli et semble dépourvu de confiance. Une grande performance est nécessaire de la part du jeune pour répondre à ses détracteurs.

Photo de Franco Romano / NurPhoto via .

De l’autre côté du terrain, Nelson Semedo devrait affronter Vinicius Jr.Le Brésilien a été une présence animée, quoique toujours frustrante, pour le Real Madrid ces dernières semaines et sa bataille avec Semedo pourrait s’avérer essentielle.

Barcelone n’a pas gardé une feuille blanche loin de chez lui depuis début décembre, bien que celui-ci soit venu à Madrid lors d’une victoire 1-0 au Wanda Metropolitano.

Martin Braithwaite a ravi les supporters avec sa brève apparition sur le banc lors de la victoire 5-0 contre Eibar, ce qui suggère qu’il verra plus de temps de jeu en équipe première au Santiago Bernabeu.

Ce serait une surprise si l’international danois entamait le match, mais cela ne peut pas être complètement exclu. Arturo Vidal a peut-être besoin d’une pause, Ansu Fati n’a pas vu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps et Braithwaite a déjà dit qu’il «voulait vraiment» jouer.

Braithwaite sait aussi ce que c’est que de marquer contre le Real Madrid. Son premier but de Leganes est venu contre Los Blancos lors de la Copa del Rey en 2018-19.

Photo de Legan P. Mace / SOPA Images / LightRocket via .

Le joueur de 28 ans est un coureur volontaire, peut offrir un rythme d’attaque au Barça et a beaucoup d’enthousiasme comme il l’a montré contre Eibar. Il peut aussi jouer avec la liberté car, à tort ou à raison, personne n’attend trop de lui au cours des prochains mois.

Barcelone a récemment apprécié sa visite au Bernabeu et a remporté huit de ses 11 derniers matchs au domicile de Los Blancos. La saison dernière, le Real Madrid a remporté des victoires en Liga et en Copa del Rey en seulement quatre jours.

La forme à domicile du Real Madrid n’est pas bonne non plus actuellement. Ils n’ont pas remporté leurs trois derniers matchs et ont été battus par Manchester City en Ligue des champions, la Real Sociedad en Copa del Rey et n’ont fait match nul 2-2 avec Celta Vigo en Liga.

Le Bernabeu a également été un terrain de chasse heureux pour Quique Setien, en particulier lorsque Zinedine Zidane a été à la tête des géants espagnols.

Photo de Quality Sport Images / .

Setien a supervisé une victoire 1-0 avec le Real Betis en 2017-18, grâce à un vainqueur à la 94e minute d’Antonio Sanabria et a battu le Real Madrid 2-0 le dernier jour de la saison dernière. Les buts de Loren Moron et Jese ont terminé la campagne avec style.

Le nouveau patron de Barcelone a également failli remporter une victoire choc avec Las Palmas. Son équipe avait une fiche de 3-1 en mars 2017 mais a dû se contenter d’un match nul grâce à deux buts de Cristiano Ronaldo.

Le record général de Setien contre Zidane se lit avec deux victoires, deux défaites et deux nuls mais quelque chose devra donner dimanche au Bernabeu.