Trois raisons pour lesquelles la poursuite de Leroy Sane par le Bayern Munich est devenue beaucoup plus difficile

Alors que le football européen se remet d’un manque total de jeux en raison du coronavirus, les sources d’informations continuent de produire de précieuses informations sur les transferts pour nous divertir. Selon Sport Bild, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a rencontré les représentants de Leroy Sane à Munich la semaine dernière, afin de mener des pourparlers en coulisses.

Un certain nombre de facteurs rendent le transfert plus difficile que prévu.

Le coronavirus met à rude épreuve les sources de revenus

Tout le monde sait que Sane ne sera pas bon marché. Le coût monétaire massif du transfert était déjà une pilule difficile à avaler pour le Bayern. Manchester City est une équipe riche, et ils n’ont pas besoin de gros frais de transfert pour rester à flot (en dehors des violations FFP). Sane peut donc aller jusqu’à 80 millions d’euros ou plus cet été.

Avec l’épidémie de coronavirus qui a effectivement mis à nu les sources de revenus de chaque club cette saison, le Bayern pourrait envisager une perte aussi élevée que la fourchette de millions de chiffres. Bien que le club puisse certainement absorber ce coup pour une seule saison, cela rend beaucoup plus difficile un transfert comme Sane, étant donné que les Bavarois poursuivent également d’autres objectifs en même temps.

D’autres grands clubs se joignent à la mêlée

Jusqu’à présent, le Bayern était la seule équipe à se battre sérieusement pour la signature de Sane. Cependant, il y a maintenant des rapports que d’autres grands clubs ont fait des offres au joueur. Selon Sport Bild, le Real Madrid et Barcelone sont tous deux intéressés, ce qui a incité Brazzo à reprendre les pourparlers avec les agents de Sane avant que les négociations ne reprennent officiellement en avril. Comme le Bayern, ces deux équipes seront durement touchées par la fermeture de la Liga en raison de l’épidémie, mais elles ont toujours les moyens financiers de rivaliser avec les Allemands pour la signature de Sane.

Le veto de Hansi Flick

Si cela ne suffisait pas, il y a une opposition interne au transfert. Brazzo voit Sane comme son magnum opus et veut le faire venir avec un énorme contrat de 5 ans. Hansi Flick, quant à lui, exige un droit de veto sur les transferts entrants, et préfère obtenir Timo Werner du RB Leipzig. Obtenir Werner et Sane cet été ne serait pas possible, donc quelque chose doit donner. De plus, Brazzo s’est déjà prononcé publiquement contre la signature de Werner, et cela pourrait devenir un autre point de discorde entre l’entraîneur et le directeur sportif.

Avec toutes ces choses à l’esprit, le rêve de voir Leroy Sane dans un maillot du Bayern semble plus loin que jamais. Espérons que tous ces problèmes pourront être résolus prochainement, et le Bayern Munich aura enfin la signature de star que nous attendions.