Trois raisons pour lesquelles le Bayern Munich ne devrait pas signer Kai Havertz cet été

En ce qui concerne les fans du Bayern Munich, Kai Havertz est le Saint Graal des transferts de football en ce moment. Il n’y a pas d’autre joueur plus convoité par la base de fans, sans doute même pas Leroy Sane. Le jeune Bayer Leverkusen a incendié la ligue la saison dernière et a été lié à tous les meilleurs clubs d’Europe – Liverpool, Barcelone, Real Madrid, vous l’appelez. Seul le prix demandé absurde de Leverkusen a tenu ces équipes à distance.

Maintenant, cependant, la situation a quelque peu changé. Après avoir fait irruption sur la scène en 2018/19, Havertz a sensiblement ralenti au cours de l’année en cours, ce qui est loin des performances nécessaires pour justifier son prétendu prix de 130 millions d’euros. Malgré cela, la plupart des fans et des experts le considèrent toujours comme le prochain grand talent allemand, et exhortent le Bayern à le prendre l’été prochain au prix demandé de Leverkusen.

Voici pourquoi cela ne devrait pas être le cas:

Une merveille d’une saison?

Jusqu’à présent, la saison décevante de Kai Havertz a fait beaucoup de bruit, et c’est vrai – il a subi un énorme ralentissement de ses performances. Ses buts par 90 minutes sont en baisse de près de la moitié, et bien que ses chiffres xGChain soient bons, ses chiffres d’accumulation ont souffert. Le talent fou de Kai n’a plus l’air aussi fou, surtout par rapport à d’autres joueurs prometteurs de la Bundesliga comme Marcus Thuram de Gladbach et Breel Embolo de Schalke.

Photo de TF-Images / .

Ce serait moins inquiétant si ce n’était pas un modèle établi avec Leverkusen. Il y a quelques années, Leon Bailey a fait irruption sur la scène avec 12 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison en Bundesliga. L’ailier jamaïcain a immédiatement été mis en scène en tant que candidat pour remplacer Arjen Robben ou Franck Ribéry au Bayern. Cependant, dans l’année qui a immédiatement suivi son émergence, ses performances sont tombées d’une falaise et ne se sont jamais rétablies. À ce jour, il est un joueur à part entière pour Leverkusen, et les grands clubs qui ont déjà été frappés par lui ont tourné leur attention ailleurs.

L’une des raisons avancées pour le déclin de la forme de Havertz est le départ de Julian Brandt pour le Borussia Dortmund. C’est une raison valable, mais cela n’a pas de sens pour le Bayern de l’acheter. Il n’y a pas de Julian Brandt au Bayern Munich – seul Philippe Coutinho ressemble au joueur en termes de style de jeu et le Brésilien sera probablement parti la saison prochaine.

La chose la plus prudente à faire pour le Bayern maintenant serait d’adopter une approche attentiste. Si Havertz parvient à se frayer un chemin à travers son effondrement actuel et à redécouvrir sa forme de classe mondiale. La cohérence devrait être l’objectif ici. Dépenser 130 millions d’euros pour un joueur qui a connu une bonne saison au plus haut niveau est imprudent, surtout lorsque le Bayern ne manque pas de qualité à la place de Havertz.

Un contrat expirant

Une autre raison pour laquelle l’attente est logique est la durée du contrat de Havertz. Il expire à l’été 2022. Si le Bayern devait faire une approche cet été, Leverkusen pourrait s’en tenir à ses armes et exiger un prix exorbitant, tout comme Manchester City l’a fait lorsque les Bavarois ont choisi d’approcher Leroy Sane.

En attendant une autre année, Havertz entre dans la dernière année de son contrat, et Leverkusen perd tout pouvoir de négociation dont il disposait auparavant. Même si Kai redécouvre sa forme, son prix sera beaucoup moins cher que les 130 millions d’euros proposés, car en 2021, il entrera dans la dernière année de son contrat et Bayer risquerait de le perdre gratuitement l’année suivante.

Il est logique que le Bayern Munich attende. Quant aux autres prétendants, ils ne feront probablement pas beaucoup de différence. Le nombre de clubs qui peuvent se permettre Havertz, sont une destination appropriée pour un talent comme lui, et ont un besoin urgent de le signer – est très petit, pratiquement inexistant. Liverpool n’utilise pas de milieu de terrain offensif. Manchester City a verrouillé Kevin De Bruyne. Barcelone a Leo Messi. Le PSG a Neymar. Le Real Madrid n’utilise pas les milieux de terrain offensifs (sinon James Rodriguez aurait du temps de jeu).

Compte tenu de tout cela, choisir de ne pas verser de liquide sur Havertz cet été est le meilleur choix. Il y a des questions plus urgentes sur lesquelles l’argent peut être dépensé, comme un nouveau défenseur central et éventuellement un nouveau milieu de terrain défensif – ainsi que de nouveaux contrats pour des joueurs clés tels que Thiago Alcantara, David Alaba, Manuel Neuer et Thomas Muller.

La résurgence de Thomas Muller

En parlant de Thomas Muller, sa forme est une raison majeure pour laquelle Kai Havertz est un besoin pressant pour le Bayern Munich en ce moment. Rappelez-vous la saga Leroy Sane pendant une seconde – la raison pour laquelle le Bayern est all-in sur lui parce que le club était désespéré pour un nouvel ailier après les départs d’Arjen Robben et Franck Ribéry.

Thomas Muller, quant à lui, n’a que trente ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Malgré un temps de jeu limité sous Niko Kovac (y compris un étirement de deux mois sans commencer un seul match), le natif de Bavière a connu un deuxième printemps sous Hansi Flick, enregistrant 5 buts et 8 passes décisives en seulement 11 matchs toutes compétitions confondues. C’est mieux que le total de Havertz avec 5 buts et 2 passes pour toute la saison (23 matchs), malgré le fait que le jeune ait joué beaucoup plus de minutes que Muller.

Avec Muller sous une forme incroyable, et étant un joueur qui ne se blesse presque jamais, le Bayern n’a tout simplement pas besoin de faire tapis pour Havertz à l’été 2020.

Il semble que les responsables du Bayern Munich connaissent bien ces arguments. Selon le journaliste de TZ, Manuel Bonke, qui s’est révélé être une source fiable d’informations privilégiées, il est peu probable que Kai Havertz soit transféré au Bayern cet été:

Koa Kai? Es sieht derzeit stark danach aus, als ob Kai #Havertz im Sommer nicht zum #FCBayern wechseln wird. Priorität hat ein Flügelstürmer, également Leroy # Sané. Dessen Verpflichtung gestaltet sich durch den Berater-Wechsel schwieriger als gedacht, ist aber freilich weiter möglich.

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 29 janvier 2020

Koa Kai? Pour le moment, il semble que Kai #Havertz ne sera pas transféré à #FCBayern cet été. Un ailier, Leroy #Sane, a la priorité. L’obligation de le faire est plus difficile que prévu en raison du changement de consultant, mais est bien sûr toujours possible.

Il s’agit d’une évaluation très probable, compte tenu de toutes les raisons qui ont été exposées. Sane allait toujours être la priorité du club cet été, et engager 80 millions d’euros ou plus pour lui ET encore 100 millions d’euros pour Havertz paralyserait la capacité du Bayern à apporter des renforts plus importants dans d’autres domaines. Par conséquent, la solution la plus prudente serait d’attendre et de voir comment les choses se déroulent. Havertz pourrait bien rejoindre le Bayern Munich un jour, mais le moment n’est pas encore venu.