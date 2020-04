Trois règles du chat de football au temps de COVID et plus de mails …

Merci pour vos mails jusqu’à présent. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com…

Chat de football au temps de COVID

Il était une fois des hommes des cavernes et nous vivions dans des grottes, nous ne sommes sortis que lorsque nous avions complètement besoin d’avoir peur de la menace inconnue et invisible à l’extérieur. Les incursions limitées hors de la grotte devaient chasser pour la viande, fouiller pour les fruits et les plantes et trouver des articles qui pourraient améliorer nos grottes.

Nous avons ensuite conquis le monde, exploitant collectivement notre organe unique et le plus fort, notre cerveau. Nous avons créé beaucoup de belles choses, y compris le football, en supprimant Mère Nature à un pouce de sa vie, alors Mère Nature a pris sa revanche et nous a remis dans nos grottes. Nous sommes maintenant COVIDmen.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le football, je vous entends demander? Comme les premiers hommes des cavernes, cette nouvelle espèce de COVIDmen doit s’adapter pour survivre et même prospérer. Le football tel que nous le connaissons a disparu et ne reviendra peut-être plus jamais. Ai-je une réponse pour continuer à jouer au football? Non. Cependant, le football a rempli bien d’autres aspects de notre vie, les éléments sociaux du football. C’est le morceau qui me manque, aller au pub, boire une pinte et parler de football.

Voici donc la réponse – COVID Football Chat, ou CVFC comme on l’appellera. Le principe est simple, je veux juste discuter du football avec mes amis. Alors, voici l’affaire, vous invitez quelques-uns de vos amis à un appel Zoom et vous discutez de football.

Il y a 3 règles de CVFC:

La première règle de COVID Football Chat, vous ne parlez pas ou ne mentionnez pas le mot C, nous passons les 23 autres heures et 20 minutes chaque jour à parler, à penser ou à rêver du C *** foulé, ces 40 minutes (comme c’est comme ça que longue durée d’une session gratuite de compte Zoom) est une zone libre C ***

La deuxième règle de CVFC, pas de partenaires ou d’enfants. Lorsque vous voyez vos camarades au pub, c’est ce que vous faites, voyez vos camarades, vous n’amenez pas votre partenaire ou vos enfants (que vous aimez clairement beaucoup), ils ne sautent pas la tête dans la conversation pour vous dire que les nouvelles est allumé ou autre chose. Essayez de trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, peut-être la voiture si votre wifi atteindra ou si vous avez suffisamment de données pour hotspot votre ordinateur portable (avouons-le, vous n’utiliserez pas beaucoup de ces données maintenant , vous êtes chez vous 23 heures par jour minimum)

La troisième règle de CVFC, vous ne parlez pas de CVFC

Le processus de l’appel réel est le suivant, quelqu’un préside le chat, configure l’appel zoom et invite les autres amis. Vous obtenez tous l’appel et le président décide d’un sujet à discuter. Cette semaine, dans mon propre CVFC, nous parlerons d’une équipe combinée Arsenal, Spurs et West Ham des années 2000. Chacun des chaps sera préparé avec ses joueurs préférés et devra expliquer pourquoi ils devraient entrer dans l’équipe combinée. Nous aurons un tableau blanc de collaboration en ligne tel que Mural ou Miro où nous pouvons placer les noms des joueurs et les déplacer vers l’intérieur et vers l’extérieur pendant que nous discutons. Nous aurons YouTube pour montrer des clips du joueur pour aider à plaider la cause. Nous aurons Wikipédia pour montrer les faits. Nous discuterons du football autour d’une pinte.

Oui, cela peut sembler un peu contre nature, tout comme il ne serait pas naturel d’amener un homme des cavernes dans le pub pour s’asseoir et parler du football pendant des heures (diable, j’aurais probablement du mal à faire venir de nombreux Américains modernes dans le pub pour parler du football). Cependant, c’est comme le chat de football, mais avec une structure et des preuves, c’est une adaptation du chat de football, c’est une amélioration du chat de football, c’est COVID Football Chat.

Donc, nous sommes maintenant COVIDmen et vivons dans nos maisons, nous ne sortons que lorsque cela est complètement nécessaire, effrayés par la menace inconnue et invisible à l’extérieur, limitant nos incursions hors de notre maison pour chasser la viande, récupérer les fruits et les plantes et trouver des articles qui peut améliorer nos maisons. Mais, contrairement à l’homme des cavernes, nous avons maintenant COVID Football Chat pour améliorer nos vies, donc j’implore tous vos lecteurs de créer leurs propres groupes CVFC et de refaire ce que nous aimons tous, discuter de football.

Restez à la maison, enregistrez le NHS et parlez du style CVFC du football.

À votre santé,

Paul K, Londres

Blâmez les footballeurs…

Il est difficile de comprendre le blâme mis sur les joueurs dans cette controverse en cours sur les salaires. Les salaires des footballeurs sont-ils censés financer le NHS britannique? Pourquoi le secrétaire à la santé du Royaume-Uni demande-t-il aux footballeurs de réduire leurs salaires? Son motif n’est certainement pas de détourner l’attention du public de la crise sanitaire actuelle et de toute critique à la réponse de son gouvernement.

Comment des clubs comme Burnley, Everton, etc. peuvent-ils se permettre de payer son personnel et ses footballeurs, mais le puissant Tottenham avec son stade sophistiqué ne peut pas. Ils ont simplement déclaré des bénéfices records en raison de leur course en CL.

Les joueurs de Tottenham ont-ils jamais eu la possibilité de contribuer au financement des salaires du personnel? Ou est-ce que la fin était une décision unilatérale de forcer les réductions de salaire. Les annonces de Levy et Ashley ne sont rien d’autre que des tactiques de pression destinées à forcer les acteurs du PL à accepter des baisses de salaires unilatérales sans tenir compte des impacts réels sur les flux de trésorerie. Ils veulent que les joueurs s’entendent pour des réductions de salaires et non des reports. Quand il n’y a pas de clarté sur la façon dont la saison de football devrait être terminée, si les matchs restants seraient joués ou non, pourquoi les joueurs devraient-ils accepter des réductions de salaire? Les réductions de salaires sont permanentes.

Je ne viens pas du Royaume-Uni. Cela ne m’affecte pas. Vous pourriez vous demander pourquoi je plaide pour des gens qui gagneront plus en un an ou deux, que ce que je pourrais gagner de toute ma vie. Mais, je suis fatigué de voir la haute direction des entreprises faire l’éloge quand les choses vont bien, mais blâmer tout le monde quand les choses tournent mal. N’oubliez pas que ces propriétaires sont des actionnaires. Lorsque cette crise sera terminée, ne soyez pas surpris d’entendre des dividendes record leur être attribués.

SM, LFC

Le calendrier du football

salut

Bien sûr, aucun de nous, y compris les clubs et les administrateurs de football, ne sait ce qui va se passer pour la saison 19/20, car nous ne savons pas combien de temps la fermeture actuelle va durer. Une chose est sûre cependant, dans l’esprit de l’UEFA / FIFA, le football de club n’est pas aussi important que le football international. À l’été 2021, nous avons maintenant de grands tournois internationaux en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, donc la saison des clubs 20/21 doit se terminer à l’heure. Après cela, ils changeront de saison pour repousser la coupe du monde 2022 en novembre, mais c’est pour un jour différent. Même si nous avions un meilleur scénario et que la saison 19/20 s’est terminée en juillet, ce sera un défi de jouer la saison 20/21 en entier. Si cela se poursuit au-delà de l’été, même l’abandon des compétitions nationales de coupe ne fera pas la différence. Il me semble donc que la saison prochaine va être compromise quoi qu’il arrive. Ils peuvent aussi bien jouer 19/20 chaque fois qu’ils le peuvent, et travailler à partir de là comment faire face à une saison 2020/21 tronquée, peut-être jouer chaque équipe une fois au lieu de deux. De cette façon, les choses redeviendront normales d’ici l’été prochain. À l’exception bien sûr de la merde pour la coupe du monde 2022, cela signifie que nous ne verrons peut-être plus une saison normale d’août à mai avant 2023/24!

Colin Lawton, Galway

Premiers souvenirs de football

Le courriel d’Edwins ce matin au sujet de ses premiers souvenirs de football m’a fait penser à des moments auxquels je n’aurais peut-être plus jamais pensé si je n’avais pas pris le temps de lire sa contribution ce matin. Mon premier souvenir de football est probablement de jouer au football à l’école. Je ne peux pas avoir plus de 5 ou 6 ans, je ne pense pas, et ce fut, si je suis honnête, une expérience totalement déroutante. Je me souviens de ne pas vraiment savoir ce que je faisais ou quel était le but du jeu. Je courais juste pour courir après le ballon, et si je pouvais le frapper plusieurs fois, je considérais que c’était du temps bien dépensé. Nous avons tous été frappés à coups de pied, sales et désespérément fatigués, et je ne comprenais pas pourquoi nous le faisions tous, mais je l’ai quand même accepté. C’était ma première expérience de football, et en y réfléchissant maintenant, rien n’a changé. Je suis encore complètement horrible à jouer au jeu, et je l’ai toujours été, et cela n’a plus de sens pour moi maintenant qu’il y a 30 ans, courir dans mon étal de marché acheté, une réplique de bande. J’ai un autre vague souvenir d’avoir été sanctionné contre l’Allemagne en 1990, et encore une fois, je ne comprenais pas vraiment de quoi il s’agissait à l’époque.

Quoi qu’il en soit, devrait probablement reprendre le travail. J’espère que tout le monde passe un bon week-end.

HarryB

Eh bien, Edwin Ambrose ce matin a certainement abordé un sujet sur lequel nous pouvons tous nous impliquer, nos premiers souvenirs de football, bien pour moi, c’est un mélange étrange, donc je vais le décomposer en sections;

– Mémoire du football en général: McDonalds France 98 World Cup Toys, vous connaissez ceux, le frissbee, ce cerf-volant et aussi la montre la plus inutile du monde comme un joli cadeau si vous avez acheté un hamburger et de petites frites.

– Mémoire de la Coupe du monde: Coupe du monde 2002, pouvoir avoir le matin de l’école pour que nous puissions tous regarder le quart de finale Angleterre vs Brésil, ma mère a même fait de notre famille un délicieux petit déjeuner cuisiné, j’avais 8 ans à l’époque et aussi m’a fait découvrir Ronaldinho et ce côté incroyable.

– Championnats d’Europe Mémoire: France 2-1 Angleterre dans le premier match de groupe, ce match et le retour de Zinedine Zidane que je n’oublierai jamais.

– Premier League Memory: Arsenal 2-3 Leeds United, le but gagnant de Mark Viduka qui a mis fin au combat pour le titre et l’a donné à Manchester United.

– Mémoire de la Ligue des champions: fin septembre 2004, le tour du chapeau de Wayne Rooney contre Fenerbahce, en particulier ce coup franc pour le sceller, un but que vous saviez juste arriver avant même que le ballon ne soit botté.

Mikey, CFC

Allégeances étranges

Nous l’avons entendu d’innombrables fois: “Mon père était un XYZ et son père était un XYZ, donc je suis un XYZ”, ou “ABC gagnait une merde alors j’ai commencé à les suivre et je l’ai fait depuis.” Ou même, “tel ou tel était un joueur sublime et je suis juste tombé amoureux de l’équipe.”

Peut-être que vous avez déménagé dans un nouveau domaine quand vous étiez enfant et que vous avez commencé à aller dans un club particulier, et que vous y allez depuis?

Mais qu’en est-il des allégeances étranges? Bien que le mien ne soit pas si étrange, je n’ai certainement pas suivi le soi-disant ordre naturel des choses.

Ayant grandi à Manchester dans les années 70 et 80, et vivant à proximité d’Old Trafford, j’étais entouré de rouges: ma famille, mes amis, mon école et des étrangers. Je ne pouvais pas les éviter. Un endoctrinement à grande échelle, si vous voulez.

Je suis donc devenu un bleu.

Je me sentais juste «juste» – aller à contre-courant si vous voulez. Bien sûr, j’ai souffert pendant des années à cause de ma décision (certes pas tellement ces jours-ci), mais je suis resté avec eux à travers mince et mince.

Je suis sûr que certains confrères boîtes aux lettres auront des histoires beaucoup plus intéressantes, alors écoutons-les.

Mike D

Fin de la ligue belge?

Cher Football 365,

Le président de la Pro League belge a appelé à la fin de la saison maintenant, après 29 matchs. Si cela devait se produire, le Club Bruges serait champion (ils avaient une avance de 15 points mais il y a généralement une phase de play-off compliquée à la fin de la saison).

Les clubs se réunissent dans quelques semaines pour prendre la décision finale.

Ceci est l’option pragmatique et n’annule pas la saison, mais serait toujours anticlimatique, apportant des célébrations en sourdine.

Paul à Bruxelles

Seul scénario dans lequel annuler la saison

Voici comment cela se déroulera.

La crise de la covid-19 va se calmer mais il y aura encore des mois de restrictions pour éviter le risque de deuxième vague majeure. La solution pour PL sera de terminer cette saison. Cela nécessitera une certaine forme de pré-saison pour remettre les joueurs en pleine forme. Je parie qu’une balle ne pourra plus être frappée devant une foule avant Noël. Les foules seront nécessaires compte tenu d’éventuels défis juridiques et financiers. CL peut finir de la même manière. Ce qui devrait être annulé, c’est la saison suivante. Sautez une saison pour que les choses reprennent sur la bonne voie pour la saison 2021/22. Les bonus seront:

1 – pas de colère pour la relégation / promotion / champions.

2 – La FA Cup peut prendre le devant de la scène !!

3 – peut-être qu’une ligue première éliminatoire plus courte modifiée peut avoir lieu sans incidence sur la CL ou la relégation – un format de ligue des champions pour la première ligue peut-être. Les classements de CETTE saison (une fois terminés) détermineront les qualifications / relégations CL pour la saison 2021/22.

J’écris ceci en tant que fan de Man Utd qui trouve l’idée de Liverpool avec un astérisque très drôle, mais cette idée est juste, réalisable et la meilleure solution disponible.

Anto, Dublin

À qui cela peut concerner (dans ce cas tout le monde)

À tous les fans de Liverpool qui ne souhaitent pas que la saison soit annulée dans un souci d’équité (oui, c’est pourquoi vous voulez qu’elle soit annulée), je propose que toutes les saisons de Premier League à ce jour soient annulées pour garantir l’intégrité de toutes les futures campagnes. J’attends les applaudissements

À votre santé

Seán (s’ennuie de mon arbre) LFC Dublin

Celui qui s’est enfui pour Bournemouth…

Adam Lallana, braconné de son académie par Southampton, ne compterait-il pas “Celui qui s’est enfui” pour Bournemouth? Il se faisait certainement huer chaque fois qu’il y retournait.

Dara O’Reilly, Londres