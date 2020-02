Trois réponses et trois questions à la sortie de la Copa del Rey du Real Madrid

Malgré le rallye tardif, le Real Madrid a été dominé dans celui-ci et la Real Sociedad est passée à juste titre aux demi-finales. Il y a beaucoup de points d’interrogation et juste quelques réponses pour le Real Madrid de ce jeu. Ici, nous examinons trois réponses et trois questions pour essayer de donner un sens à tout cela.

Trois réponses

1. Comment Martin Ødegaard ferait-il cette fois?

Les fans du Real Madrid avaient déjà vu Martin Ødegaard revenir une fois au Bernabéu, lors de la victoire 3-1 dans la première moitié de la saison de LaLiga, et ils ont pu le revoir une fois de plus ici. Il a été formidable lors de sa dernière visite et a de nouveau été impressionnant, marquant même son premier but de Bernabéu pour devenir le premier Norvégien à marquer au stade depuis John Carew en 2006 – bien qu’avec l’aide d’Alphonse Areola. C’était une bonne performance du meneur de jeu et il a reçu une ovation bien méritée car il a été remplacé à la 64e minute.

2. Serait-ce le «Mateu Lahoz Show»?

Antonio Mateu Lahoz était l’arbitre de celui-ci et c’est toujours une boule de courbe. Il est l’arbitre le plus imprévisible d’Espagne. Autrefois considéré comme l’un des meilleurs officiels du pays, d’où sa raison d’être l’un des représentants internationaux de l’Espagne, il est devenu de plus en plus désireux d’être la star de la série et c’était un risque d’entrer dans celui-ci, juste son deuxième match du Real Madrid de la saison. après la victoire à domicile d’Osasuna. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de décisions importantes à prendre et qu’il n’ait pas modifié le résultat global du match, ce match était jonché d’erreurs d’arbitrage mineures et d’une mauvaise gestion du temps perdu. “Mateu, comme tu es mauvais”, ont chanté les fans du Real Madrid. C’était leur verdict.

3. Serait-ce la Copa del Rey de James Rodríguez?

Il a été clair toute la saison que James Rodríguez n’est pas un partant pour Zinedine Zidane, mais il a été dans la Copa del Rey. Zidane a clairement pris la décision de laisser ce tournoi colombien, son espace pour faire ses preuves. Jusqu’à présent, il avait été juste comme ça contre les Unionistas et le Real Zaragoza et maintenant, même contre un adversaire de première division de qualité, Zidane lui a donné une autre chance. Le meneur de jeu, cependant, était anonyme, puis accroché à la mi-temps. Il a eu 225 minutes de Copa del Rey cette saison – 35% du total de ses minutes dans toutes les compétitions cette saison – et a fait très peu avec elles. Il ne s’agit pas de la Copa del Rey de James.

Trois questions

1. Et si Isak avait signé pour le Real Madrid?

Alexander Isak a continué de marquer et a marqué sept buts lors de ses cinq derniers matchs, dont deux frappes spectaculaires dans celui-ci – ainsi qu’une fin de hors-jeu et un rôle dans les deux autres buts. L’attaquant suédois aurait pu être un joueur du Real Madrid, car il était si proche de signer pour Los Blancos en janvier 2017. Il y avait même un vol et un hôtel réservés pour lui, mais il est finalement allé au Borussia Dortmund et a maintenant fini à Real Sociedad via Willem II. Mais s’il avait signé pour le Real Madrid à l’époque? Il est déjà devenu un merveilleux joueur à 20 ans et connaît une bien meilleure saison que Luka Jović. Et s’il avait été au Real Madrid et avait appris de Karim Benzema au cours des trois dernières années? Cela ne s’est pas produit. Mais si…

2. Et si Carvajal se blesse ou est suspendu?

La décision de prêter Álvaro Odriozola au Bayern Munich était risquée et il y avait toujours le potentiel pour le Real Madrid de le regretter car il les laissait sans arrière droit naturel. “Ah, mais Nacho”, ont-ils dit. “Il y a Éder Militão”, criaient-ils. “N’oubliez pas Lucas Vázquez”, a dit, eh bien … certains. Eh bien, Carvajal était sorti avec un léger coup ce soir et Nacho a dû remplacer. Il avait bien fait contre le Real Valladolid, mais c’était le Real Valladolid et ils l’ont à peine testé. Ici, il a eu du mal à affronter Mikel Oyarzabal. Le Real Madrid avait une profondeur d’effectif à chaque position au cours de la saison, mais a abandonné cette profondeur à l’arrière droit le mois dernier. Maintenant, ils doivent espérer que Carvajal ne sera pas blessé ou suspendu. En Ligue des champions, il a déjà un carton jaune…

3. Comment cela affectera-t-il l’élan?

Cette défaite met fin à la course sans défaite du Real Madrid. Ils n’avaient plus perdu depuis le 19 octobre à Majorque, puis se sont lancés dans une série de 21 matchs sans défaite, avec 16 victoires et cinq nuls. Alors que la Copa del Rey n’était évidemment pas la priorité cette saison, toute défaite peut nuire à l’élan et en particulier à une aussi dramatique. Quel sera l’effet de ce résultat? Comment le Real Madrid va-t-il réagir? Nous le saurons dimanche lors de leur visite à Osasuna.