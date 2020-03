Trois réponses et trois questions de la défaite du Real Betis

Le Real Madrid a subi une gueule de bois au Clásico et a cédé la tête en Liga, s’inclinant 2-1 face au Real Betis alors que Sidnei et Cristian Tello ont marqué pour la formation andalouse. C’était un penalty de Karim Benzema pour le but du Real Madrid dans ce que Zinedine Zidane a qualifié de la pire performance de l’équipe de la saison.

Il y a tellement de points de discussion et six d’entre eux sont discutés sous forme de questions et réponses ci-dessous.

Trois réponses

1. Le Real Madrid regretterait-il une fois de plus de laisser Fede Valverde?

Dimanche soir, la décision de laisser Fede Valverde sur le banc était étrange. En fait, chaque décision de laisser Valverde sur le banc est étrange. L’Uruguayen apporte au Real Madrid quelque chose qu’aucun autre joueur ne peut faire et il manque son énergie et son talent portable lorsqu’il n’est pas sur le terrain. Même s’il n’y a eu aucun match en milieu de semaine la semaine dernière et aucun match en milieu de semaine à venir, il a été laissé sur le banc et Los Blancos l’a payé. Tout comme ils l’ont fait il y a deux semaines contre Levante quand il n’a pas non plus commencé et quand il n’a également eu que les 10 dernières minutes.

2. Benzema mettrait-il fin à sa sécheresse?

Oui. Du point de penalty, Benzema a mis le ballon au fond des filets pour la première fois en 613 minutes. Il n’avait pas de filet depuis lors lors du derby de Madrid, le 1er février. Depuis lors, il n’a pas réussi à marquer contre la Real Sociedad, Osasuna, Celta Vigo, Levante, Manchester City et Barcelone, mais est finalement revenu sur la feuille de match lorsque Sergio Ramos lui a permis de prendre le coup de pied. C’était son 14e but en championnat cette saison et son 19e au total.

3. Mariano aurait-il une autre chance?

Zidane a récompensé Mariano pour son but en Clásico avec une autre place dans l’équipe, Luka Jovic manquant pour le troisième match de championnat consécutif. Alors, reverrions-nous Mariano sur le terrain? La réponse était oui. Il est venu à la 69e minute, ce qui est intéressant pour Toni Kroos, et sa présence était rafraîchissante. Bien qu’il ait marqué son penalty, Benzema n’a pas eu un bon jeu dans l’ensemble – je parle surtout en attaque ici et pas si critique du glissement et du cadeau pour le vainqueur du Real Betis – et il avait désespérément besoin d’un autre attaquant pour le soutenir contre un Real Du côté du Betis, qui l’a toujours évincé avec des défenseurs centraux. Mariano était un acolyte décent, même s’il ne pouvait pas empêcher la défaite.

Trois questions

1. Était-ce le pire match du Real Madrid de la saison?

Après la défaite, Zidane a qualifié cette pire performance du Real Madrid de toute la campagne 2019/20. “Ce fut notre pire match car nous manquions de tout, de l’énergie au jeu en passant par la possession et l’intensité”, a-t-il déclaré. Avait-il raison? Était-ce le pire match du Real Madrid de toute la campagne? La défaite 3-0 du PSG et le match nul 2-2 du Club de Bruges étaient également assez mauvais, mais je pense que Zidane a raison. Je pense que c’était le pire.

2. Pourquoi le Real Madrid a-t-il prêté Álvaro Odriozola?

Je l’ai dit à l’époque et je le redis. Le Real Madrid n’aurait pas dû prêter Álvaro Odriozola au Bayern Munich en janvier. «Oh, mais ils ont Éder Militão», telle était l’attitude à l’époque. Eh bien, nous avons vu ce soir à quel point Militão a lutté à cette position. Il est défenseur central et pour le moment il ne peut pas offrir ce dont le Real Madrid a besoin à l’arrière droit, même s’il avait joué à ce poste à l’occasion dans ses précédents clubs. Le Real Madrid a besoin d’une sauvegarde fiable pour Carvajal, qui est loin d’être indestructible et qui manque plusieurs matchs chaque saison en raison d’une blessure, d’une maladie, d’une suspension ou d’un repos. Il faut faire venir quelqu’un en été si le club ne pense pas qu’Odriozola est ce gars-là, mais Odriozola aurait certainement été utile d’avoir pour le moment.

3. Quel sera le total des points du vainqueur de la Liga cette année?

En fin de compte, nous pourrions revenir sur la saison 2019/20 et dire que quelle que soit l’équipe qui a remporté le trophée de LaLiga, c’est parce qu’ils étaient les «moins mauvais» des deux, du Real Madrid et de Barcelone. Aucun des géants espagnols ne se couvre de gloire cette saison, mais quelqu’un doit le gagner. Le décompte de points pourrait être beaucoup plus faible que celui auquel nous sommes habitués pour remporter le trophée de cette campagne. Au rythme actuel, Barcelone devrait remporter la ligue avec un total de 82 points et le Real Madrid est sur le point d’entamer une saison de 79 points s’il maintient son record actuel de 2,07 points par match. Ce n’est pas depuis 2006/07, alors que le Real Madrid et Barcelone avaient 76 points et que l’équipe de Fabio Capello a gagné tête à tête, que le champion d’Espagne a remporté la ligue avec un total aussi bas que 82.